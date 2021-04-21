Com moral, Camacho diz que pode jogar como primeiro e segundo volante no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Possível titular na estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (22), às 21h30, contra o River Plate (PAR), no estádio Defensores del Chaco, Camacho ganhou moral no elenco corintiano, após boas atuações contra Ferroviária e Ituano, quando o técnico Vagner Mancini promoveu alguns testes na equipe.

Contra a Locomotiva e o Galo de Itu, o camisa 20 atuou como volante ao lado de Xavier, e se aproximou mais da área do que o companheiro, tendo participado de dois dos três gols que o Timão marcou nesses confrontos, marcando um e dando assistência a outro.

>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os confrontosNo entanto, o jogador, que chegou ao Corinthians em 2016, após se destacar no vice-campeonato paulista pelo Audax, como primeiro volante, afirma que pode fazer as duas funções.

- Nesses dois jogos eu joguei, tanto de primeiro, quanto de segundo, revesava bem com o Xavier nos últimos dos jogos, não tinha um primeiro volante fixo, hora um e hora outro saia, conseguimos jogar lado a lado. Como o Xavier tem característica um pouco mais defensiva, consegui me soltar e se aproximar mais da área. Conseguimos reversar bem. Mas não tenho problemas, tanto como primeiro, quanto como segundo o importante é conseguir ajudar o Corinthians.

Por conta da característica mais defensiva de Xavier, Camacho admitiu que chegou mais a área. E mesmo tendo participado de bons momentos ofensivos do Corinthians, se cobra em evoluir nas finalizações.

- Eu não sou de entrar muito na área, mas nos últimos dois jogos, jogando com o Xavier, tive um pouco mais liberdade para entrar e criei chances de gols, no jogo da Ferroviária. E no último jogo, agora, infelizmente eu errei um gol ali, foi um erro meu, mas vou treinar mais finalizações para, se deus quiser, ter mais chances de gols e ajudar o Corinthians..

Na parte defensiva, o atleta alerta para a diminuição de espaço para contra-ataques do adversário e menor número de perdas de bola possível.

- Quando ataca, ataca todo mundo, quando defende, defende todo mundo. Tem que dar segurança sem perder muita bola, sem dar contra-ataques, sair jogando, tem que dar mobilidade e criar chances de gols.