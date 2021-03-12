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Com metas a bater, Flamengo deve facilitar venda de jovens para manter principais estrelas do elenco

Rubro-Negro tem ofertas por jogadores jovens e, com R$ 168 milhões estipulados em vendas no orçamento de 2021, não deve atravancar saídas nesta temporada...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 06:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 06:05
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo entrou em 2021 ciente da necessidade de, quem sabe, até vender "titular absoluto" para cumprir metas agressivas estipuladas internamente. O peso das finanças deve alterar rotas e fazer com que o clube facilite a negociação de jovens, até para manter estrelas do elenco e amenizar o impacto técnico no time principal. O próximo a sair pode ser Natan, que recebeu uma proposta por empréstimo do Red Bull Bragantino, disposto a desembolsar 500 mil euros (aproximadamente R$ 3,3 milhões), com opção de compra de 3 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões), por 70% dos direitos econômicos do zagueiro - a informação inicial é do site "Uol" e foi confirmada pelo LANCE!.
Natan é titular e capitão do time alternativo que disputa o Carioca, enquanto boa parte do grupo principal está de férias. Na temporada 2020, fez 15 jogos a partir de setembro, o que demonstra a sua importância para o elenco. Mesmo assim, o Flamengo está inclinado a negociá-lo diante das condições propostas pelo clube de Bragança Paulista.
De acordo com o orçamento financeiro de 2021, o Flamengo prevê receita bruta de R$ 953 milhões, dos quais R$ 168 milhões seriam oriundos de vendas de jogadores. A momentânea ausência de bilheteria também pressiona o Rubro-Negro, pois R$ 100 milhões da fatia são provenientes do público, ainda proibido de frequentar os estádios por conta da pandemia da Covid-19.
Em janeiro, Yuri César colaborou com 19% do previsto em orçamento com vendas, já que foi negociado para o Shabab Al Ahli (EAU) por cerca de R$ 32 milhões. O atacante, inclusive, falou com o L! sobre o seu interesse de retornar.
OUTRAS POSSÍVEIS SAÍDAS
Além de Natan, Thuler, que completou 22 anos nesta semana, é outro zagueiro da base que está próximo de sair. Anteriormente, havia um acordo encaminhado com o Montpellier, da França, também por empréstimo, mas o negócio emperrou. A saída, contudo, pode ser concretizada nos próximos dias.
Ronaldo também está pronto para deixar o clube. O volante tem treinado à parte no Fla, cujo vínculo expira em junho. É possível que o contrato seja renovado, e o jogador seja realocado novamente - esteve no Bahia, em 2019 e 2020, e no Atlético-GO, em 2017. Em suma: o Rubro-Negro ainda não abriu mão de fazer caixa com meio-campista de 24 anos.
Já no setor ofensivo, Rodrigo Muniz, perto de renovar, é mais um jovem alvo do mercado que pode ser emprestado até dezembro com opção de compra.

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