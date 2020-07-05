Com menos jogos, Bruno Henrique já iguala o número de gols de Guerrero pelo Flamengo

Para o futebol, volta o futebol, e uma coisa não muda: a eficiência da dupla Bruno Henrique e Gabigol com a camisa do Flamengo. Nesse domingo, contra o Volta Redonda, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 e se classificou para a final da Taça Rio, onde enfrentará o Fluminense. Os dois gols da partida foram anotados por Bruno com passes exatamente de Gabriel.
Com os tentos desse fim de semana, no Maracanã, Bruno Henrique chegou a 8 bolas na rede em apenas 11 partidas na temporada. Desde que foi contratado pelo clube Gávea, no início de 2019, já são 43 em 73 atuações, uma média de 0,59 por partida.