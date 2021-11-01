Com média baixa após volta de público, Fluminense não deve liberar 100% da capacidade contra o Sport

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC

Praticamente um mês depois do retorno do público ao estádio, o Fluminense ainda não teve bons números nas três partidas que atuou no Maracanã. Neste sábado, diante do Sport, às 21h, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor poderia ter 100% da ocupação à disposição, mas dificilmente aumentará de forma significativa os 20 mil ingressos que vem comercializando. A decisão não foi tomada, mas é a tendência, já que a média atual é de 4.800 pagantes.Na derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, o primeiro com torcida desde o início da pandemia da Covid-19, o Flu teve 3.231 pessoas no total, com 3.187 pagantes e uma renda de R$ 99.632,50. Já no empate em 0 a 0 com o Atlético-GO foram 2.287 presentes, 2.200 pagantes e R$ 477.212,00 de renda. O clássico com o Flamengo, vencido por 3 a 1, foi o que teve os melhores números, com 10.029 presentes, 9.099 pagantes e renda de R$ 477.212,00.

Veja a tabela do Brasileirão

​A CBF ainda não divulgou os números de duas partidas, mas o Tricolor teve prejuízo no confronto diante do Fortaleza de R$ 610.638,62. Em termos de comparação, a média sem público vinha sendo na casa dos R$ 200 mil. Isso já era esperado pelo clube, já que alguns torcedores têm também os gastos com exame antígeno para entrar no estádio. Além disso, o momento de instabilidade ajuda a afastar o tricolor.O Fluminense vai divulgar em breve as informações sobre a venda de ingressos e quantos bilhetes ficam disponíveis. O clube fará a reunião de operação para avaliar se mantém ou amplia os 20 mil ingressos. No Fla-Flu, apesar de estar em menor número, os tricolores empurraram a equipe do início ao fim no que foi a primeira vitória desde o retorno do público. É essa sintonia que o time espera contra o Sport para voltar a vencer.

- Fomos pouco efetivos. É trabalhar para ajustar. Esse é o caminho: trabalhar muito para ajustar, que no outro final de semana já tem jogo importante, dentro da nossa casa. E é o momento da gente pedir o apoio do nosso torcedor, para eles jogarem junto com a gente - afirmou Marcão em entrevista coletiva após a derrota.

No último dia 27, a Prefeitura do Rio de Janeiro flexibilizou a decisão anterior, que previa o limite máximo de 50% da capacidade máxima dos locais de eventos. O decreto mantém a exigência da apresentação do esquema vacinal completo ou teste de antígeno ou PCR nas últimas 48h antecedentes ao evento.