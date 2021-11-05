Com Mayke e sem Jorge, Palmeiras segue preparação para clássico com Santos

Crédito: Cesar Greco

De olho no clássico diante do Santos, neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, o Palmeiras seguiu com sua preparação na manhã desta sexta-feira (05), na Academia de Futebol. A atividade contou com a presença do lateral-direito Mayke, recuperado de lesão, mas teve o desfalque de Jorge, que seguiu o cronograma recuperação na parte interna do centro de excelência.

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Abel comandou um trabalho posicional, com os jogadores aprimorando transições, posicionamentos, inversões e simulações de jogo. Com o elenco dividido em três times, os jogadores realizaram uma atividade técnica em dimensões reduzidas com permissão de poucos toques na bola.

Desfalque no Verdão desde o mês de setembro por conta de problemas no joelho direito, Mayke se recuperou da artroscopia que foi submetido e voltou a participar dos treinamentos nesta semana. O defensor valorizou o trabalho feito pelo departamento médico do clube.

Veja a tabela completa do Brasileirão- Vinha sentindo dores e inchaços no joelho e em alguns momentos ficava sem muita força para apoiar a perna direita, então decidimos fazer a artroscopia e melhorou 100%. A recuperação foi muito boa e estou muito bem para voltar e ajudar a equipe dentro de campo - afirmou o camisa 12

Ainda em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, Jorge iniciou o processo de transição física na última quarta-feira (03), porém ainda segue cumprindo um cronograma específico de recuperação.

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