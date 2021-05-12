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Com Martinelli entre os titulares, Fluminense está escalado para enfrentar o Santa Fe; veja o time

Entre os relacionados, o volante André foi cortado. Por outro lado, David Braz fica com a vaga de Matheus Ferraz. Os desfalques são os lesionados Hudson e Yuri, além de John Kennedy, que está em recondicionamento após o contágio pela Covid-19...
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Publicado em 

12 mai 2021 às 20:01

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 20:01

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense está escalado para o quarto jogo da Libertadores, às 21h (de Brasília), contra o Independiente Santa Fe (COL). Para a partida que será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, Roger Machado optou por manter a base da equipe que vem atuando na competição. O volante Martinelli, que era dúvida por conta de dores no músculo adutor da perna direita, foi reavaliado e começara a partida entre os titulares.
> Veja quando serão os próximos jogos do Flu na LibertadoresPortanto, o Flu terá Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nene; Luiz Henrique, Kayky e Fred.
O Santa Fe também já está definido. Logo, a equipe terá Castellanos; Morales, Torijano, Arboleda e Porras; Giraldo, Pico, Osorio e Arias; González e Ramos.
+ Como joga, retrospecto, pontos fortes e fracos: o que esperar do Santa Fe diante do Fluminense na Libertadores
Embora a base da equipe titular seja a mesma, o banco de reservas conta com novidades. Isso porque, após ser relacionado contra o Junior Barranquilla, o jovem volante André volta a ficar de fora da convocação de Roger. Por outro lado, David Braz ganha uma chance entre os suplentes, assim, Matheus Ferraz foi o defensor vetado para o confronto.
Entretanto, Hudson e Yuri desfalcam o Tricolor por lesão e John Kennedy, que está em recondicionamento após se recuperar da Covid-19, também fica fora dos planos da comissão técnica.
Confira os relacionados: MARCA IMPORTANTE
Após se tornar o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, com 185 gols, Fred pode alcançar mais uma grande meta na carreira. Se balançar as redes contra o Santa Fe, o atacante se tornará o terceiro maior artilheiro brasileiro na competição em todos os tempos. Ele é o quarto da lista, ao lado de Jairzinho, com 21 gols. O terceiro colocado é Célio (ex-Vasco e Nacional-URU, clube pelo qual marcou todos os seus gols no torneio), a quem Fred pode se igualar, com 22.
+ GALERIA: relembre os gols mais marcantes de Fred pelo Fluminense
Com média de um gol por jogo (três gols em três jogos) na atual edição da competição continental, Fred pode até mirar o segundo lugar da lista, ocupado por Palhinha, que anotou 25 gols. O líder do ranking é Luizão, com 29

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