Com Martinelli entre os titulares, Fluminense está escalado para enfrentar o Santa Fe; veja o time

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O Fluminense está escalado para o quarto jogo da Libertadores, às 21h (de Brasília), contra o Independiente Santa Fe (COL). Para a partida que será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, Roger Machado optou por manter a base da equipe que vem atuando na competição. O volante Martinelli, que era dúvida por conta de dores no músculo adutor da perna direita, foi reavaliado e começara a partida entre os titulares.

> Veja quando serão os próximos jogos do Flu na LibertadoresPortanto, o Flu terá Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nene; Luiz Henrique, Kayky e Fred.

O Santa Fe também já está definido. Logo, a equipe terá Castellanos; Morales, Torijano, Arboleda e Porras; Giraldo, Pico, Osorio e Arias; González e Ramos.

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Embora a base da equipe titular seja a mesma, o banco de reservas conta com novidades. Isso porque, após ser relacionado contra o Junior Barranquilla, o jovem volante André volta a ficar de fora da convocação de Roger. Por outro lado, David Braz ganha uma chance entre os suplentes, assim, Matheus Ferraz foi o defensor vetado para o confronto.

Entretanto, Hudson e Yuri desfalcam o Tricolor por lesão e John Kennedy, que está em recondicionamento após se recuperar da Covid-19, também fica fora dos planos da comissão técnica.

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Após se tornar o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, com 185 gols, Fred pode alcançar mais uma grande meta na carreira. Se balançar as redes contra o Santa Fe, o atacante se tornará o terceiro maior artilheiro brasileiro na competição em todos os tempos. Ele é o quarto da lista, ao lado de Jairzinho, com 21 gols. O terceiro colocado é Célio (ex-Vasco e Nacional-URU, clube pelo qual marcou todos os seus gols no torneio), a quem Fred pode se igualar, com 22.

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