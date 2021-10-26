  Com Marcos Leonardo e sem Pirani, Santos divulga relacionados para jogo contra o Fluminense
Com Marcos Leonardo e sem Pirani, Santos divulga relacionados para jogo contra o Fluminense

Atacante ainda está com a renovação travada, mas pode ser aproveitado nesta quarta. Meia ainda não está em condições após sofrer um entorse no tornozelo...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 19:31

LanceNet

Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O Santos divulgou no início da noite desta terça-feira (26) os atletas relacionados para a partida contra o Fluminense, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado nesta quarta-feira (23), às 19h, na Vila Belmiro.A principal novidade na lista de Carille é a presença de Marcos Leonardo, que não vinha sendo relacionado. Segundo informação da assessoria do Peixe, o jogador estava fora por opção técnica. Vale lembrar que o Menino da Vila tem contrato até outubro de 2022 e a renovação está emperrada.
A liste de desfalques ainda é grande: Camacho e Jean Mota, suspensos, além de Léo Baptistão, Gabriel Pirani, Kaiky, Luiz Felipe, Sandry, Jobson, John e Kevin Malthus, sem condições físicas, estão fora.O Santos ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos. Um empate ou uma vitória simples tira o Peixe da zona de rebaixamento da competição.
Veja os relacionados:
Goleiros: João Paulo e JandreiLaterais: Madson, Pará, Felipe Jonatan e MoraesZagueiros: Robson, Emiliano Velázquez, Danilo Boza, Wagner Palha e DerickMeio-campistas: Vinicius Zanocelo, Vinicius Balieiro, Carlos Sánchez e LuizinhoAtacantes: Marcos Guilherme, Diego Tardelli, Lucas Braga, Marinho, Raniel, Ângelo, Matías Lacava e Marcos Leonardo

