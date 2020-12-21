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futebol

Com marca positiva, Bruno Silva ajuda a manter a Chape na ponta da Série B

Atacante mostrou que sabe aproveitar as oportunidades e mantém a Chapecoense com o sonho do acesso...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 15:13

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 15:13

Crédito: Divulgação/Chapecoense
Afastado dos gramados desde a vitória contra o Botafogo/SP, o atacante Bruno Silva voltou a atuar pela Chapecoense e precisou de apenas três minutos para colocar a bola na rede. A equipe catarinense enfrentou o América Mineiro e saiu com um empate da Arena Independência que manteve o Verdão do Oeste na ponta da tabela.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE BEm uma partida emocionante, a Chapecoense abriu o placar com Aylon no fim da primeira etapa e sofreu o empate no início do segundo tempo. Após dois meses recuperando uma lesão, Bruno foi chamado por Umberto Louzer, entrou e marcou um belo gol que deu vantagem para a equipe visitante. Foram apenas 18 minutos em campo e o jovem fez boas jogadas, ajudou na marcação e assustou o sistema defensivo do Coelho. A partida terminou em 2 a 2 e um ponto importante conquistado fora de casa.
'Fiquei um tempo parado e voltar com gol é sempre muito especial, sabíamos q o jogo seria difícil, jogar contra o América no Independência é sempre complicado, infelizmente não conseguimos os três pontos, mas pontuar fora é sempre importante, principalmente porque conseguimos manter a distância de pontos para o segundo colocado', afirma o jovem.
De volta a Chapecó desde setembro, Bruno Silva tem cinco partidas com a camisa verde e excelentes números. Até aqui o jogador mantém sua invencibilidade com duas vitórias e três empates. Foram apenas 126 minutos em campo, onde marcou três gols em cinco partidas disputadas, uma média de 0,6 gol por jogo e uma bola na rede a cada 42 minutos. Com a semana cheia para trabalhar, a equipe volta a campo contra o Paraná, segunda-feira, na Arena Condá.

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