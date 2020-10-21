Com mais vagas de inscrição livres, Botafogo mira ao menos dois reforços

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo era um dos principais interessados na reunião da CBF na semana passada. No encontro, a entidade aumentou a lista de inscritos do Campeonato Brasileiro de 40 para 50 jogadores por conta dos problemas envolvendo a pandemia do novo coronavírus. Desta forma, o clube de General Severiano voltou a ter olhos mais abertos para o mercado.

Atualmente, o Botafogo tem 39 jogadores inscritos no Brasileirão. Caso a mudança não fosse aprovada na reunião, a diretoria do Alvinegro agiria com maior cautela sobre o que fazer com a última vaga. Com mais onze espaços em branco, o Alvinegro traça prioridades e até três reforços podem chegar para a reta final da temporada.

A diretoria, liderada por Túlio Lustosa, diretor de futebol, colocou no papel que o cenário ideal é a contratação de um primeiro volante e mais dois atacantes de lado que também podem compor o meio-campo, se necessário. A consulta foi feita em conjunto com Bruno Lazaroni, treinador da equipe.Destas, um meio-campista está no topo da lista. Atualmente, o Botafogo joga com Rafael Forster, zagueiro de origem, improvisado como primeiro volante. O elenco do Alvinegro não conta com nenhum jogador da posição e Bruno Lazaroni busca no mercado um atleta que seja marcado pela qualidade defensiva. A conclusão é da comissão técnica é de uma melhora nos combates na entrada da área.

No ataque, o plano A continua sendo Ronald, destaque do Botafogo-SP na Série B. O clube de General Severiano chegou a ter um consenso contratual com o jogador, que aceitou atuar no Rio de Janeiro, mas a equipe paulista faz jogo duro e não quer liberá-lo sem uma compensação financeira, mesmo que perda o atleta de graça ao final do contrato, em maio de 2021.

Marcos Leite, empresário que intermediou as contratações de Keisuke Honda e Salomon Kalou, está liderando os contatos com o Botafogo-SP por Ronald. Ainda há esperança no lado do Glorioso que a equipe paulista vai liberá-lo sem custos. A ideia do time carioca é manter uma porcentagem do jogador ou até mesmo emprestar um atleta em compensação ao xará.