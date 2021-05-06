Com mais de 30 mil km viajados em 11 dias, Fluminense pode encaminhar vaga e tenta equilibrar desgaste

Crédito: Contra o Santa Fé, na Colômbia, Fluminense conquistou seus primeiros três pontos na Libertadores LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O primeiro mês da volta do Fluminense à Libertadores vem sendo intenso. E, em meio a dois dos três jogos fora de casa nesta fase de grupos somados à semifinal do Campeonato Carioca, o Tricolor se deparou com problemas de logística e percorrerá mais de 30 mil km, por vias aéreas, em 11 dias. A próxima parada desta viagem será nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil (EQU), em partida contra o lanterna Junior Barranquilla (COL), que terá transmissão em tempo real do LANCE!. Depois, a equipe de Roger Machado terá uma sequência no Rio de Janeiro.

Embora o torneio sul-americano seja considerado mais importante, o Flu também espera chegar à decisão do Estadual. No orçamento de 2021, a previsão era pelas fases finais, garantindo ao menos R$ 1 milhão se avançar. Mas a missão de evitar os desgastes em meio à maratona ganhou o complicador das constantes mudanças fora do país. O Flu vive uma verdadeira odisseia desde a última semana, que se iniciou antes mesmo do primeiro embarque para a Colômbia.

> Veja quando serão os próximos jogos do Fluminense na LibertadoresSe contra o Santa Fé (COL), a mudança do local da partida de Bogotá (COL) para Armênia (COL), se deu por conta de um decreto das autoridades locais para evitar aglomerações, desta vez, o Fluminense se viu vítima de tensões políticas. Isso porque, mediante ao caos social instaurado na Colômbia, por meio de protestos da população contra a reforma tributária no país, a Conmebol decidiu mudar a sede da partida para Guyaquil, no Equador.A "boa" notícia em meio ao caos é que, mesmo com tantas mudanças, o Tricolor não precisará se preocupar com os gastos nos deslocamentos. O regulamento da Libertadores sobre alteração de local diz que o time mandante é o responsável financeiro por estas situações.

Entretanto, o desgaste preocupa. Em pelo menos oito voos diferentes, até voltar para o Rio de Janeiro, na sexta-feira, a delegação pode chegar a percorrer 35.839 km. Em termos de comparação, em uma viagem de ida e volta para Tóquio, no Japão, a distância total é de 37.122 km, apenas 1.283 km a mais.

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Todo o deslocamento se soma aos jogos. Depois do Santa Fe no dia 28, o Fluminense teve a Portuguesa em 2 de maio, terá o Junior Barranquilla nesta quinta e entra em campo novamente no domingo, pelo jogo de volta da semifinal do Estadual, no Maracanã.Veja a linha do tempo das viagens do Tricolor:

26 de abril: após pouco mais de seis horas de voo em avião fretado, Fluminense desembarca em Bogotá, onde seria a partida contra o Independiente Santa Fe. Ali, o jogo já estava ameaçada e durante o voo foi informado que não aconteceria na capital colombiana por conta de medidas contra a Covid-19. Foram 7.768 km percorridos durante a viagem.

28 de abril: depois de treinar em Bogotá na quarta-feira - véspera do jogo -, o Tricolor vai para Armênia na manhã do dia da partida, também em avião fretado, em voo de 40 minutos. Foram 283 km percorridos neste trajeto.

29 de abril: poucas horas após a primeira vitória na Libertadores, delegação volta para Bogotá (uma hora de viagem) e, da capital colombiana, ruma novamente ao Rio (mais um voo de seis horas). Ali, foram 273 km de Armênia para Bogotá e, posteriormente, 7.706 km para retornar ao Brasil.

4 de maio: mesmo com toda a incerteza em cima de onde seria a partida, Flu viaja para Barranquilla, percorrendo 7.540 km em um voo de sete horas. Por conta de protestos no país, a partida está ameaçada e os jogos de quarta-feira são remarcados para outros locais.

5 de maio: Fluminense treina em Barranquilla e sabe no início da tarde que não poderá jogar no local em razão da tensão política. À noite, a delegação viaja a Guayaquil (três horas de voo), no Equador. São 2.352km de distância.

7 de maio: O planejamento do clube é que a delegação volte para Barranquilla após o jogo contra o Junior (nova viagem de três horas). Assim, da cidade colombiana, o Fluminense retorna ao Rio de Janeiro. São 2.369 km de Guayaquil para Barranquilla, e mais 7.548 km para voltar ao Rio.Trajetória do Fluminense na Libertadores Arte LANCE!SITUAÇÃO DO GRUPO

Se vencer novamente fora de casa, o Tricolor ficará em situação muito confortável no Grupo D. Isso porque, a equipe seguraria o Junior, que tem apenas um ponto somado, e terminaria a rodada com poucas chances de classificação.