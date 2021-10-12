futebol

Com Luizinho, Santos divulga relacionados para partida contra o Atlético-MG

Meia contratado ao Coritiba estava atuando pela equipe Sub-23 na Copa Paulista. Carlos Sánchez e Felipe Jonatan terão de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo...
Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 15:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos divulgou os relacionados para partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (13), no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.Sem o capitão Carlos Sánchez e o lateral Felipe Jonatan, que estão suspensos, o técnico Fábio Carille optou por relacionar o goleiro Diógenes e o meia Luiz Henrique, conhecido como Luizinho, que vinha atuando na Copa Paulista.
O Santos vem de vitória contra o Grêmio, no domingo, na volta do público para a Vila Belmiro. O Peixe é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 28 pontos.Confira os jogadores relacionados pelo técnico Fábio Carille.
Goleiros: João Paulo, Jandrei e DiógenesLaterais: Madson, Pará e MoraesZagueiros: Emiliano Velázquez, Wagner Palha e Danilo BozaMeio-campistas: Vinicius Balieiro, Camacho, Luizinho, Vinicius Zanocelo, Jobson, Gabriel Pirani e Jean MotaAtacantes: Marcos Guilherme, Lucas Braga, Diego Tardelli, Marinho, Léo Baptistão, Ângelo e Raniel

