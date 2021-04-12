Com Luiz Adriano e Danilo Barbosa, Palmeiras treina visando Recopa Sul-Americana

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Mesmo após perder para o Flamengo na Supercopa do Brasil, o Palmeiras segue em Brasília e, nesta segunda-feira (12), deu sequência à preparação para o confronto contra o Defensa y Justicia-ARG, pela Recopa Sul-Americana. Na competição continental, o técnico Abel Ferreira terá à disposição duas peças importantes que não viajaram com o time à Argentina, sendo estas o atacante Luiz Adriano e o meio-campista Danilo Barbosa. >> ATUAÇÕES: Raphael Veiga é o destaque do Palmeiras na Supercopa

O camisa 10 retornou aos treinamentos após se recuperar da Covid-19, que foi o motivo de sua ausência nos últimos jogos do Verdão, e realizou todas as atividades sem restrições. O volante, por sua vez, realiza um cronograma individualizado do Núcleo de Saúde e Performance, mas fez parte do treino de maneira integral.

Os atletas que atuaram contra o Rubro-Negro fizeram exercícios de musculação e trabalhos de regeneração na academia. Alguns fizeram trabalhos de recuperação ativa no campo, enquanto outros se juntaram aos demais companheiros.No treinamento, foi realizada uma atividade que consistia numa competição de equipes de oito, além de um coringa, que trocavam passes em velocidade enquanto outros tentavam roubar a bola. Para pontuar, os jogadores deveriam finalizar em mini-gols. Na sequência, equipes menores se enfrentaram em campo reduzido, com a participação dos goleiros. Por fim, os atletas foram separados em setores e fizeram trabalhos específicos.