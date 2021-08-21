Com ligação de Neymar, Léo Baptistão é anunciado pelo Santos

O atacante chamou a atenção do Atlético Madrid e foi contratado em 2013. Depois, passou por Real Betis, Villarreal e Espanyol, até chegar no Wuhan FC.

O Internacional negociava com o atleta, mas atacante ficou empolgado com a possibilidade de voltar para cidade em que nasceu e foi revelado ao futebol. O Palmeiras chegou a sondar o jogador, mas não oficializou proposta.

Vontade do jogador pesou

“Eu queria muito estar aqui. Tive outras propostas na Europa e de alguns clubes brasileiros também, mas assim que o Santos FC bateu na minha porta, eu falei para os meus empresários focarem só nisso. Tinha muita vontade de vir e fiz um grande esforço para estar aqui. Estou muito feliz com a minha decisão, com o projeto e a estrutura do clube, e também com o estilo de jogo do Diniz. Acredito que vou me adaptar muito bem com a equipe e estou empolgado demais”, discursou.

“Sentimento bom demais. Fiquei muito tempo fora de casa, então é um sonho poder voltar para o Brasil, para a minha cidade natal, e para um dos maiores clubes do mundo. Já joguei no futebol de salão na base do Santos FC, então eu já tinha essa vontade de voltar e poder jogar agora pelo profissional do clube. Foi o momento ideal para isso e agora é ir em busca de coisas grandes com essa camisa”, afirmou o novo reforço.