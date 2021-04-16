Com lesões e problemas musculares, Veiga, Breno Lopes e Menino preocupam DM do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Vivendo a maior maratona de jogos desde a volta do futebol no Brasil, o Palmeiras terá de lidar com a ausência de mais quatro jogadores importantes, sendo estes os atacantes Gabriel Veron e Breno Lopes, que estão lesionados, e os meio-campistas Raphael Veiga, com um problema na coxa, e Gabriel Menino, com dores musculares. A informação foi divulgada pelo portal ‘ge’.>> Jornal espanhol elege as melhores torcidas do mundo! Confira o top 40

Veron sofreu uma lesão na coxa esquerda na última quarta-feira (14), pouco depois de entrar na partida contra o Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana. Com isso, o atleta deve desfalcar o Verdão por até 70 dias, podendo perder, por completo, a primeira fase da Libertadores.

Breno Lopes, por sua vez, constatou um estiramento no ligamento colateral medial do joelho. Deste modo, o atleta não estará à disposição da comissão técnica por até quatro semanas.O meio-campista Raphael Veiga é dúvida para a estreia do Verdão na competição continental, pois está com um problema no músculo adutor da coxa. Sendo assim, o camisa 23 não entrará em campo nos próximos confrontos do Verdão, contra o São Paulo e Botafogo-SP. Por fim, Gabriel Menino, com dores musculares, não atuará no Choque-Rei, mas existe a expectativa de recuperação até a partida contra o Universitário, do Peru.