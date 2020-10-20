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futebol

Com lesão no testículo, Gustavo Henrique desfalca o Flamengo na Libertadores

Clube informa que o zagueiro precisará tomar antibiótico e passar três dias de repouso. Ele sofreu corte no testículo na partida contra o Corinthians...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 12:30

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 12:30

Crédito: Zagueiro precisou ser substituído contra o Corinthians (Marco Galvão/Agência Lancepress!
O Flamengo tem mais um desfalque para a partida contra o Junior Barranquilla nesta quarta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Além de Diego Alves e Gabigol, o clube anunciou nesta terça-feira que o zagueiro Gustavo Henrique está fora da partida, devido ao corte no testículo sofrido na vitória sobre o Corinthians. Após consulta com o urologista Paulo Henrique, o zagueiro iniciou tratamento com antibióticos e passará por três dias de repouso. O atleta segue sob os cuidados do departamento médico e poderá retornar no jogo diante do Internacional, no próximo domingo, em Porto Alegre.Além dele, o Rubro-Negro segue na expectativa pela volta da dupla Rodrigo Caio e Arrascaeta. Enquanto o uruguaio já treina com os companheiros, o zagueiro realiza trabalho à parte e é dúvida para enfrentar o Junior Barranquilla, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). A partida terá transmissão em Tempo Real do Lance!.

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