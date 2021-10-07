Com lesão no joelho, Rafael desfalca o Botafogo contra o CRB, pela Série B

Desfalque de última hora. Com uma lesão de grau leve no joelho, o lateral-direito Rafael não será relacionado pelo Botafogo para a partida contra o CRB, nesta sexta-feira, pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão no Estádio Nilton Santos.

O defensor perdeu alguns dias de treinamento durante a semana e, consequentemente, não tem condições físicas de ir ao jogo. Vale ressaltar que ele está evoluindo do problema no joelho - mas não tem tempo de se colocar à disposição de Enderson Moreira para o duelo contra o CRB.