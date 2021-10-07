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Com lesão no joelho, Rafael desfalca o Botafogo contra o CRB, pela Série B

Lateral-direito tem desconforto e não será relacionado para partida da 29ª rodada da segunda divisão do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 15:20

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 15:20

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Desfalque de última hora. Com uma lesão de grau leve no joelho, o lateral-direito Rafael não será relacionado pelo Botafogo para a partida contra o CRB, nesta sexta-feira, pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão no Estádio Nilton Santos.
O defensor perdeu alguns dias de treinamento durante a semana e, consequentemente, não tem condições físicas de ir ao jogo. Vale ressaltar que ele está evoluindo do problema no joelho - mas não tem tempo de se colocar à disposição de Enderson Moreira para o duelo contra o CRB.
Mais informações em instantes.

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