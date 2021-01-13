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Com lesão na coxa direita, Rafael Forster desfalca o Botafogo no duelo com o Santos

Exame realizado nesta quarta-feira detectou que o defensor está lesionado no músculo adutor da coxa direita. Luiz Otávio, que sentiu dores antes do clássico, não tem lesão...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 18:18

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 18:18

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O técnico Eduardo Barroca terá mais uma baixa para escalar o Botafogo no confronto com o Santos. Na tarde desta quarta-feira, o clube informou que o zagueiro Rafael Forster está com uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Ainda não há previsão de retorno.
Forster era o mais cotado para substituir Marcelo Benevenuto no clássico diante do Vasco. Porém, devido às dores na coxa direita, deu lugar a Sousa.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro!
Outro jogador que não atuou contra o Vasco devido a um incômodo na coxa direita, Luiz Otávio não teve nenhuma lesão constatada. O volante seguirá o trabalho de transição.
Penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro mede forças com o Santos neste domingo, às 16h, com o Santos, na Vila Belmiro. A equipe de Barroca está com 23 pontos, a nove do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

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