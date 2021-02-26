Com lágrimas, Patrick lamenta o vice: 'Faltou um gol'

O fim do Brasileirão para o Internacional é melancólico. Após empatar com o Corinthians no Beira-Rio, o Colorado ficou com o vice-campeonato e permanece com a fila de 41 anos sem ganhar o Brasileirão.
Na saída de campo, o volante Patrick não escondeu a sua decepção e em lágrimas deseja que a próxima temporada tenha um final bem feliz.
‘Faltou um gol. Estávamos esperando por esse resultado, há 41 anos. Independente disso, quem já está há muito tempo... Chegamos perto. Entramos nesse espirito e um escudo só, do Internacional. Em 41 anos, tão perto. A gente vinha numa crescente muito boa, sequência de vitórias. Tivemos gols anulados, intervenções do VAR. Levantar a cabeça. Não tem como não sentir essa dor. A gente sabe que o torcedor está lutando pelo clube. A gente está brigando em cima, disputando finais e não conseguimos o objetivo. A gente tem que sentir a dor, lamber a ferida. O Internacional, dentro de suas condições financeiras, está no caminho certo. Que 2021 seja melhor’, declarou.
Com o empate, o Internacional fica na 2ª colocação, com 70 pontos, um a menos que o Flamengo, o campeão.