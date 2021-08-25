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Com Juninho e MT, Vasco perde para o Nova Iguaçu no jogo ida das quartas de final do Carioca Sub-20

Meio-campistas foram liberados pelo Departamento de futebol para voltar à equipe Sub-20 e estiveram entre os titulares na derrota por 3 a 0, no Estádio do Laranjão, na Baixada...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 17:28

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 17:28
Crédito: Matheus Lima/Vasco
Com Juninho e MT entre os titulares, o Vasco foi derrotado pelo Nova Iguaçu por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Laranjão. O confronto foi válido pelo jogo de ida das quartas de finais do Campeonato Carioca Sub-20. O duelo de volta será realizado na próxima quarta, às 10h, no Nivaldo Pereira.
+ Confira e simule as tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Antes disso, a equipe dirigida por Alexandre Gomes encara o Cruzeiro, às 10h, sábado, no Estádio Nivaldo Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. Vale destacar que no Estadual, o Cruz-Maltino teve uma campanha superior na primeira fase e precisa vencer por três gols de diferença para garantir uma vaga nas semifinais.
+ Desembargador rejeita pedido do Vasco para suspender execução de R$ 93,5 milhões em dívidas trabalhistas​Os Meninos da Colina entraram em campo sob o forte calor de Nova Iguaçu com dois reforços importantes. Os meio-campistas Juninho e MT, que voltaram para a equipe Sub-20 por decisão do Departamento de futebol do clube, estiveram em campo. Outro velho conhecido do time profissional também atuou nesta quarta o atacante Vinícius.
A tendência é que Juninho e MT fiquem algumas semanas atuando pelo Sub-20 e sejam reavaliados pelo Departamento de futebol. Na partida, o primeiro aproveitou a sobra e acertou a trave do arqueiro do Carrossel da Baixada. O segundo, por sua vez, participou bastante e recebeu algumas faltas na dura marcação do Nova Iguaçu.
+ Na primeira semana livre, Lisca terá que corrigir a fragilidade defensiva e dar mais intensidade ao Vasco
A escalação do Vasco que entrou em campo diante do Nova Iguaçu nesta quarta foi: Fintelman, JP Galvão (Deyvson), Menezes, Pimentel e Julião (Dijalma); Rodrigo, Juninho (Diego) e MT (Marlon Santos); Vinicius, Saulo (Leo Guerra) e Tavares (Ykaro) – Técnico: Alexandre Gomes

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