Com jogo seguro, Cruzeiro vence o Athletic e segue 100% no Mineiro

Athletic e Cruzeiro entraram em campo neste domingo, 30 de janeiro, às 11h, no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. A Raposa levou a melhor e venceu por 1 a 0, gol de Bruno José, mantendo os 100% de aproveitamento na competição. O time azul está com seis pontos, na liderança do campeonato. O técnico Paulo Pezzolano fez mudanças na equipe, dando chances para outros atletas, como Vitor Leque, Sidnei e Rafael Cabral, que estrearam com a camisa azul. Se o placar foi magro, o desempenho em campo compensou, pois foi um jogo seguro, em que a Raposa teve o controle da partida, sem correr riscos diante da equipe do interior mineiro. O torcedor cruzeirense terá um teste mais forte no clássico contra o América-MG, o que mostrará a real condição do time neste momento do ano.Próximos jogos O Cruzeiro fará o clássico contra o América-MG na quarta-feira, 2 de fevereiro, às 21h30, no Mineirão. No mesmo dia, só que às 19h30, o Athletic encara o Pouso Alegre, fora de casa. FICHA TÉCNICAATHLETIC 0 X 1 CRUZEIRO Data: 30 de janeiro 2022Horário: 11h(de Brasília)Local:Joaquim Portugal, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Paulo César Zanovelli Assistentes: Celso Luiz da Silva e Samuel Henrique Soares SilvaGols: Bruno José, aos 2’-2ºT(0-1)Cartões amarelos: Matheus Silva (CRU), Filipe Machado (CRU), Thiago (CRU), Sidnei (CRU), Edu (CRU), Douglas Santos (ATH), Diego Fumaça (ATH)Cartões vermelhos: Athletic (Técnico:Roger)