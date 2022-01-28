Com João Gomes de volta, Flamengo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Volta Redonda

Encerrada a preparação para enfrentar o Volta Redonda, o Flamengo divulgou, nesta sexta-feira, a lista de relacionados para a partida. A principal novidade é a volta de João Gomes, que havia testado positivo para a Covid-19. Liberado, ele estará à disposição do técnico Fábio Matias.> GALERIA: confira 20 fotos do primeiro dia de Marinho no FlamengoAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW