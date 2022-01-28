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Com João Gomes de volta, Flamengo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Volta Redonda

Diegão, relacionado para a partida contra a Portuguesa, foi o jogador a dar lugar ao volante; fora isso, a lista não tem mais novidades...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 19:02

LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2022 às 19:02
Encerrada a preparação para enfrentar o Volta Redonda, o Flamengo divulgou, nesta sexta-feira, a lista de relacionados para a partida. A principal novidade é a volta de João Gomes, que havia testado positivo para a Covid-19. Liberado, ele estará à disposição do técnico Fábio Matias.> GALERIA: confira 20 fotos do primeiro dia de Marinho no FlamengoAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
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O Flamengo enfrenta o Volta Redonda neste sábado, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: JoãoGomesécriadabasedoFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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