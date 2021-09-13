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futebol

Com Jô, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para pegar o América-MG

Atacante foi liberado da partida contra o Atlético-GO para resolver problemas particulares, mas já voltou a ficar à disposição da comissão técnica e treinou com o restante do grupo...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 14:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2021 às 14:18
Crédito: Felipe Szpak/Ag. Corinthians
Na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou após empate diante do Atlético-GO e deu início à preparação para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. Pela 21ª rodada, o Timão recebe o América-MG no domingo, às 18h15, na Neo Química Arena. A novidade do dia foi a presença de Jô retornando às atividades.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos em Goiânia realizaram um trabalho regenerativo, como é comum nos dias seguintes das partidas.
Já os demais jogadores foram ao Campo 2, onde a equipe de preparação física comandou o aquecimento. Em seguida, o técnico Sylvinho promoveu um trabalho de passes e marcação pressão. Por fim, os atletas participaram de uma atividade de enfrentamento em campo reduzido.O atacante Jô, que ficou fora da partida do último domingo para resolver assuntos particulares, treinou com o grupo e está à disposição da comissão técnica. Ele deve voltar ao time titular no duelo com o América-MG.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Nesta terça-feira, o elenco ganhou um dia de descanso e voltará aos trabalhos na manhã de quarta-feira, dando sequência na preparação para enfrentar o América-MG. O Timão é o sexto colocado do Brasileirão com 29 pontos.
Confira a programação do Corinthians nesta semana:
Terça-feira, 14/9Descanso
Quarta-feira, 15/9Manhã – Treino
Quinta-feira, 16/9Manhã – Treino
Sexta-feira, 17/9Tarde – Treino
Sábado, 18/9Manhã – Treino
Domingo, 19/918h15 – Corinthians x América-MG21ª rodada – Brasileirão 2021

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