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futebol

Com Jandrei e Sánchez, Santos treina de olho na partida contra o Sport

Retorno do meia uruguaio é o grande reforço da equipe, que terá Jandrei no gol devido a suspensão de João Paulo. Essa será a estreia do goleiro com a camisa do Peixe...
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Publicado em 

15 out 2021 às 22:19

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 22:19

Crédito: Sánchez é líder e um dos atletas mais experiente do elenco alvinegro (Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Fábio Carille comandou nesta sexta-feira o penúltimo treino antes do duelo decisivo do Santos contra o Sport, jogo que será realizado domingo, fora de casa, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal dúvida na equipe é quem ocupará a vaga do atacante Léo Baptistão, machucado.Entre os nomes mais fortes, Raniel está na frente. O atacante marcou o único gol santista na derrota para o Atlético-MG, na última quarta-feira. O camisa 12 não balançava as redes há mais de 20 meses. O último gol de Raniel havia acontecido no dia 30 de janeiro de 2020, contra a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista.Além de Raniel, a comissão técnica tem à disposição o atacante Diego Tardelli, que joga na posição e vem ganhando espaço com Fábio Carille, e Marcos Leonardo, que voltou recentemente da Seleção Brasileira Sub-18.Para o confronto, o grande reforço do time deve ser a volta do meia Carlos Sánchez, que cumpriu suspensão na última rodada. Felipe Jonatan, que também não jogou contra o time mineiro por estar suspenso, é outro nome que pode reaparecer na equipe.
Com a suspensão de João Paulo, Jandrei enfim fará sua estreia com a camisa alvinegra. Outro atleta que está fora do combate por acumular três cartões amarelos é Jean Mota, que não vinha sendo titular do time.

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