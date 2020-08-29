Com Isla, Gabigol e Rodrigo Caio, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Santos

O Flamengo, provavelmente, contará com uma estreia neste domingo. E com dois titulares que eram dúvidas até ontem. Isso porque, Mauricio Isla, Gabigol e Rodrigo Caio estão presentes na lista de relacionados para a partida diante do Santos, neste domingo, na Vila Belmiro. O confronto será realizado às 16h e será válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.O lateral-direito teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) na última sexta-feira e, por isso, está apto para realizar o seu primeiro jogo com a camisa do Flamengo. Cabe destacar que o chileno, que chega para suprir a saída de Rafinha, não atua oficialmente desde março deste ano.