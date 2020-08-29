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Com Isla, Gabigol e Rodrigo Caio, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Santos

Domènec Torrent emitiu a lista de relacionados neste sábado, véspera do jogo entre Flamengo e Santos, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Brasileirão...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 14:34

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 14:34
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo, provavelmente, contará com uma estreia neste domingo. E com dois titulares que eram dúvidas até ontem. Isso porque, Mauricio Isla, Gabigol e Rodrigo Caio estão presentes na lista de relacionados para a partida diante do Santos, neste domingo, na Vila Belmiro. O confronto será realizado às 16h e será válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.O lateral-direito teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) na última sexta-feira e, por isso, está apto para realizar o seu primeiro jogo com a camisa do Flamengo. Cabe destacar que o chileno, que chega para suprir a saída de Rafinha, não atua oficialmente desde março deste ano.

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