Com grande atuação coletiva, Flamengo atropela o Mogi e larga na frente nos playoffs do NBB

Crédito: Paula Reis/Flamengo

No primeiro jogo das quartas de finais do NBB, na tarde desta quarta-feira, o Flamengo teve grande exibição e venceu o Mogi por 109 a 79, no ginásio do Maracanãzinho. Assim, o clube rubro-negro larga na frente nas quartas de final da competição. O destaque da partida foi Yago, com 19 pontos e onze assistências.

+ Veja mais notícias do FlamengoDESTAQUES​Yago – 19 pontos e 11 assistências;Marquinhos – 18 pontos;Hettsheimeir – 17 pontos;Leo Demetrio – 10 pontos.

O JOGO

Os primeiros pontos do Flamengo no primeiro quarto foram marcados por Yago, numa jogada de infiltração. A equipe de Mogi, com um bom início de período, convertia os pontos no ataque e assumia a liderança no placar. Devido a um problema técnico no cronômetro, o jogo ficou paralisado por alguns minutos. Na volta, Yago e Lucas Martinez acertaram duas bolas de três para o Rubro-Negro, que passou à frente no marcador. Jhonatan Luz também mostrou que estava com as mãos calibradas e converteu mais duas pra três pontos. O Fla terminou o quarto na frente: 32 a 23.

No início do segundo período, Marquinhos fez bela jogada individual e cravou mais dois pontos. Logo em seguida, o camisa 11 arremessou pra três e converteu. Hettsheimeir também tentou de bem antes da linha de três e a bola entrou. O time rubro-negro trabalhava bem as jogadas de transição para o ataque e era preciso nas bolas de três, aumentando ainda mais a vantagem no marcador: 56 a 39.

No retorno do intervalo, Mogi voltou mais ligado e reagiu no placar. Mas o Flamengo continuava se impondo em quadra e não permitia que o time paulista encostasse. Muito bem na partida, Marquinhos se destacava no ataque rubro-negro, convertendo pontos importantes. No momento onde o Mogi esboçava uma nova reação no jogo, Hettsheimeir e Yago acertaram uma sequência de bolas de três, que fizeram o Rubro-Negro deslanchar no marcador e abrir uma vantagem de 30 pontos: 88 a 58.

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No último quarto, o técnico Gustavinho rodou a equipe rubro-negra e colocou a garotada, que manteve a alta intensidade e deram um show em quadra. Competente no ataque e na defesa, além do ótimo aproveitamento nas bolas de três, o Fla teve mais uma grande atuação coletiva e venceu a partida com tranquilidade por 109 a 79.

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