Com Gómez de volta e campeões da Copinha, Palmeiras se reapresenta de olho no Água Santa

O Palmeiras se reapresentou na manhã deste domingo, na Academia de Futebol, horas após o empate em 1 a 1 com o São Bernardo, no último sábado, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A principal novidade foi a presença do zagueiro Gustavo Gómez, que está de volta após convocação para a seleção paraguaia e participou da atividade no campo com os jovens da base.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Na atividade do dia, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos em São Bernardo do Campo-SP permaneceram na parte interna do centro de excelência para atividades regenerativas. Os demais foram a campo para trabalhos técnicos e táticos e iniciaram a preparação para pegar o Água Santa, nesta terça-feira, às 19h, no Allianz Parque, pela terceira rodada do estadual.

No gramado, o técnico Abel Ferreira e seus auxiliares comandaram um minijogo em campo reduzido com a participação de Gustavo Gómez, que retornou de forma antecipada da Data Fifa, pois está suspenso do próximo jogo do Paraguai, contra o Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Campeões da Copa São Paulo, os jovens do sub-20 Mateus, Giovani, Endrick, Fabinho, Gabriel Silva, Vanderlan, Pedro Bicalho, Garcia, Lucas Freitas e Naves foram chamados para completar a atividade.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

O Palmeiras volta a treinar nesta segunda-feira, às 9h30, na Academia de Futebol. O Verdão é o líder do Grupo C da primeira fase do Paulista, com sete pontos, seguido por Botafogo-SP (quatro), Mirassol e Ituano (três pontos cada). Classificam-se os dois melhores de cada grupo para as quartas de final após jogos em turno único contra os rivais das outras chaves.