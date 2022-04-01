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Com gols de promessas de Xerém, Fluminense vence o Boavista pela segunda rodada do Carioca sub-20

Lucas Felipe, Abner e Luan Brito marcaram os gols da vitória do Fluminense; equipe volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o Bangu...
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Publicado em 

01 abr 2022 às 17:29

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 17:29

Depois da estreia com derrota, os Moleques de Xerém conquistaram os primeiros três pontos do Carioca sub-20. Nesta sexta, o Fluminense venceu o Boavista por 3 a 0, em jogo válido pela Taça Guanabara. Os gols foram marcados por Lucas Felipe, Abner e Luan Brito, sendo os dois últimos promessas da base. Com o resultado, o Tricolor figura na terceira colocação do campeonato, pelo menos até amanhã, quando outros duelos acontecem pela mesma rodada. Na estreia, o Fluminense sub-20 perdeu para o Volta Redonda por 2 a 1, no Raulino de Oliveira. Recuperados da derrota inicial, os Moleques de Xerém dominaram toda a partida contra o Boavista e saíram com o resultado merecido. No próximo sábado, o Tricolor enfrenta o Bangu, às 9h, em Moça Bonita, na zona oeste do Rio.
Crédito: FluminensevenceuoBoavistapor3a0nasegundarodadadoCariocasub-20(LeonardoBrasil/FluminenseFC

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