Com gols de Ottilia e Ary Borges, Palmeiras bate o Botafogo no Brasileirão Feminino

Crédito: Rodrigo Corsi/Paulista Feminino

Nesta quinta-feira (29), em duelo válido pelo Brasileirão Feminino, as palestrinas Ottilia, Ary, Bia Zaneratto e Camilinha foram à rede na goleada por 4 a 0, diante do Botafogo. Com o resultado no Estádio Nilton Santos, o Palmeiras chegou aos 10 pontos e se manteve na vice-liderança da competição.

Conhecidas pela torcida alviverde por conta da amizade fora dos gramados, Otti e Ary jogam juntas desde 2016, quando se conheceram no Centro Olímpico. Desde então, a dupla se repetiu no Sport, São Paulo e, finalmente, no Palmeiras.

Com o tento desta quinta, Ottilia marcou seu primeiro em 2021. Além disso, a camisa 21 foi responsável pela assistência para o gol de Zaneratto, recém-chegada ao clube. Em entrevista concedida após o jogo, a atacante comemorou os três pontos.- Muito feliz pelo gol e pela assistência, e por ajudar a equipe a conquistar essa importante vitória fora de casa. A gente tem um grupo muito unido e acredito que esse bom início vem mostrando, cada uma lutando pela outra - comentou.

Após testar positivo para Covid-19 e cumprir isolamento na Granja Comary, a meia Ary Borges foi titular diante da equipe do Rio de Janeiro. A camisa 8, que foi um dos grandes nomes do elenco palmeirense 2020, ampliou o marcador e também celebrou a atuação.

- É muito especial voltar a marcar pelo Palmeiras. Faz um ano que minha avó faleceu, então é impossível não pensar nela. Foi um gol para ela também. Pensando no jogo, essa vitória, da forma como foi, também é fundamental. O grupo está numa sintonia muito boa e seguiremos trabalhando para manter essa pegada firme na competição - finalizou.