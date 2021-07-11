Com gols de Lucca, Fluminense vence o Sport de virada na Ilha do Retiro pelo Brasileirão

Neste sábado, o Fluminense o Sport de virada por 2 a 1 na Ilha do Retiro, em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão. O jogo não contou com o sistema do VAR no primeiro tempo, e o placar da noite abriu após pênalti causado por David Braz e cobrado por André. Na segunda etapa, o atacante Lucca virou para o Tricolor após os cruzamentos de Danilo Barcelos. DE ATAQUE EM ATAQUEO primeiro tempo começou com pressão tricolor. Aos 4 minutos, Luiz Henrique deu o passe para Nenê finalizar, mas Mailson fez defesa segura. Logo depois, o camisa 34 também tentou marcar o seu, e o goleiro do Sport mais uma vez neutralizou a finalização. O mandante sentiu a ofensiva e passou a investir em contra-ataques rápidos. Ainda nos 10 minutos iniciais, André aproveitou a inversão da jogada para experimentar, mas o chute rasteiro passou do lado da trave, sendo afastado por Muriel.

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Assim, o Leão conseguiu equilibrar a situação. Cazares ainda tentou retomar o ritmo do Flu com um cruzamento, mas ninguém recebeu o lance. Aos 23 minutos, Tréllez chegou na área mas o goleiro tricolor fechou o ângulo e abafou a tentativa. “Lá e cá”, o ponta equatoriano do Flu respondeu tentando um gol de cobertura, e 5 minutos depois Tréllez ensaiou um cabeceio para as traves de Muriel, ambos não tiveram sucesso. A etapa inicial parecia que não renderia gols, mas David Braz fez um pênalti nos momentos finais e criou a chance. O atacante André cobrou e abriu o placar para o Sport.Lucca fez os gols do Flu (FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)O TRIUNFO TRICOLORDepois do intervalo, o Sport retornou com mais confiança, enquanto o Fluminense não conseguiu corrigir o setor ofensivo e passou a errar na troca de passes, mas seguiu tentando criar chances. Lucca cruzou logo no começo, mas Luiz Henrique não conseguiu fazer a recepção. Wellington finalizou de longe e o chute alto foi para fora. Aos 19 minutos, Danilo Barcelos cruza e Lucca fez tentativa de cabeceio sem sucesso. Porém, os jogadores não desistiram e, repetindo a jogada 2 minutos depois, Lucca estufou a rede com um chute potente e empatou para o Fluminense.