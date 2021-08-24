Com gols de Igor Toledo e Louback, Vasco vence o Resende, fora de casa, pela Taça Guanabara Sub-15

Crédito: Vitor Brügger/Vasco

A equipe Sub-15 do Vasco derrotou o Resende por 2 a 0 no Estádio do Trabalhador. Em partida válida pela Taça Guanabara da categoria, Igor Toledo e Louback marcaram os gols do triunfo cruz-maltino, fora de casa. Essa foi a primeira vitória da equipe de São Januário, já que foi derrotada na estreia pelo Nova Iguaçu.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Os Meninos da Colina volta a campo diante da Portuguesa, no domingo (29/8), às 9h, no Marrentão, em Duque de Caxias, também pela Taça Guanabara. Np doa 4 de setembro, o time dirigido por Douglas Coelho encara o Boavista, às 9h, no CT Artsul.

O Gigante da Colina era melhor na partida e conseguiu abrir o placar aos 11 depois de uma boa jogada na direita. Igor Toledo recebeu sozinho na área e teve tranquilidade para estufar a rede. Minutos depois, foi a vez de Ícaro ficar na cara do goleiro, mas mandar para fora.

Ainda no primeiro tempo, Phillipe Gabriel lançou Louback, que tocou na saída do goleiro e a bola entrou. Em outro momento dos primeiros quarenta e cinco minutos, Louback acertou a trave da meta do Resende e por pouco não ampliou o marcador.