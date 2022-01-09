  • Com gols de Fabinho e Firmino, Liverpool vence Morecambe e se classifica na Copa da Inglaterra
Com gols de Fabinho e Firmino, Liverpool vence Morecambe e se classifica na Copa da Inglaterra

Os Reds saíram atrás do placar, mas acharam a virada com show da dupla brasileira Fabinho e Firmino
LanceNet

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 13:09

O Liverpool venceu o Shrewsbury Town por 4 a 1 em Anfield pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. Os Reds saíram atrás do placar, mas dominaram a partida, reverteram o resultado e se classificaram à próxima fase da competição. SHREWSBURY NA FRENTE!O Liverpool era superior em campo, como era de se esperar, mas o Shrewsbury não facilitou o jogo para o adversário e abriu o placar em Anfield. Aos 27 minutos, Ogbeta recebeu pela esquerda e acertou um belo cruzamento entre os zagueiros para Udoh marcar o primeiro da partida.
LIVERPOOL RESPONDEUAtrás do placar, o Liverpool foi em busca do gol de empate e conseguiu igualar o resultado com uma jogada entre os jovens da equipe. Logo em seguida, aos 34 minutos, Bradley recebeu pela direita, tocou para Gordon dentro da área, que limpou o zagueiro e bateu no canto do goleiro para deixar tudo igual de novo.
VIROUAinda na primeira etapa, o Liverpool conseguiu um pênalti para virar o placar. Em cobrança de falta, a bola foi alçada na área para Van Dijk e o zagueiro Ethan Ebanks-Landell afastou com a mão. A arbitragem assinalou o pênalti, Fabinho cobrou e converteu para os Reds.
CATEGORIA DE FIRMINO E FABINHO DEFINEO Liverpool seguiu pressionando o adversário em Anfield e ampliou o placar. Aos 34 minutos, após um chute prensado de Konaté, a bola sobrou nos pés de Roberto Firmino que, de costas para o gol, marcou de calcanhar para ampliar a vantagem. Depois, aos 48, Fabinho errou a cabeçada dentro da área, mas a bola sobrou e encheu o pé para definir o resultado.
SEQUÊNCIAO Liverpool tem um compromisso importante na quinta-feira, contra o Arsenal, pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. Enquanto o Shrewsbury Town joga no próximo sábado contra o Crewe pela terceira divisão do Campeonato Inglês.
