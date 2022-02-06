Com golaço de Gabriel Pec e dois de Getúlio, Vasco vence o Madureira e assume a liderança do Carioca

Uma partida de quase nada a ser reparado. Neste domingo, o Vasco venceu o Madureira, fora de casa, por 3 a 1, e, com dez pontos, assumiu a liderança do Campeonato Carioca. Gabriel Pec e Getúlio, este duas vezes, fizeram os gols cruz-maltinos. Pipico descontou para os mandantes. O próximo compromisso da equipe de Zé Ricardo é na quarta-feira, contra a Portuguesa. Os comandados de Alfredo Sampaio enfrentam o Bangu.GOLAÇOQuando uma falta foi cobrada da direita aos cinco minutos, a zaga afastou, mas a bola sobrou para Gabriel Pec. O atacante vascaíno dominou e, sem deixar a bola sair, acertou um chute no ângulo superior direito do goleiro do Tricolor. Golaço! O time da casa havia assustado pouco antes, e cinco minutos depois do gol, Getúlio recebeu em velocidade e chutou para fora.
AMPLIOUChuva parou e, aos 16 minutos, Rhuan Rodrigues cruzou, a bola desviou em Anderson Conceição e quase traiu o goleiro cruz-maltino. Aos 19, Rafinha recebe da esquerda e, de fora da área, chutou forte. Acertou ou travessão. Aos 23, Getúlio recebeu novamente em velocidade e tentou encobrir o goleiro, mas errou. O centroavante, contudo, não desperdiçou quando Bruno Nazário cobrou escanteio aos 30, Anderson Conceição subiu, testou, mas Dida deu rebote. Mas Getúlio não conseguiu aproveitar quando o time roubou a bola na saída de bola. O chute parou no goleiro.
UM PARA CADA LADOO segundo tempo começou e o Vasco foi novamente letal. Com seis minutos, Edimar foi na linha de fundo, cruzou para Getúlio e o cabeceio foi de manual: 3 a 0. O desconto foi aos 16. Pipico recebeu na entrada da área, Edimar e Anderson Conceição bateram cabeça e o atacante chutou forte: 3 a 1. Mas o ritmo do jogo diminuiu bastante com o passar do tempo, diante do forte calor. O time da casa cercava, mas pouco fazia.
FICHA TÉCNICAMADUREIRA 1 X 3 VASCO
Data e hora: 6/2/2022, às 15h30Local: Estádio Aniceto Moscoso (Conselheiro Galvão), no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Bruno Arleu de AraújoAssistentes: Michael Correia e Lilian da Silva Fernandes BrunoPúblico e renda: 2.153 presentes / R$ ,00
Cartões Amarelos: Ygor Catatau (MAD); Ulisses, Weverton (VAS)Cartões Vermelhos: Não houve
Gols: Gabriel Pec, aos 5'/1º (0-1); Getúlio, aos 30'/1ºT (0-2) e 6'/2ºT (0-3); Pipico, aos 16'/2ºT (1-3)
MADUREIRAMadureira: Dida, Rhuan Rodrigues (PC, 9'/2ºT), Edgar Silva (Lucas Adell, 32'/2ºT), Feliphe Gabriel e Diogo Carlos (Michael, 9'/2ºT); Felipe Dias (Marlinho, 32'/2ºT), Nonato (Henrique Luiz, 17'/2ºT) e Rafinha; Ygor Catatau, Erick Pulga e Pipico - Técnico: Alfredo Sampaio.
VASCOThiago Rodrigues; Ulisses (Léo Matos, 8'/2ºT), Luis Cangá e Anderson Conceição; Weverton, Juninho (Galarza, 25'/2ºT), Matheus Barbosa e Edimar; Bruno Nazário (Isaque, 43'/2ºT); Gabriel Pec (Laranjeira, 25'/2ºT) e Getúlio (Raniel, 8'/2ºT) - Técnico: Zé Ricardo.