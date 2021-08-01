Com golaço de Depay, Barcelona derrota o Stuttgart em amistoso; veja o vídeo

Neste sábado, o Barcelona bateu o Stuttgart por 3 a 0 em amistoso da pré-temporada. Com gols marcados por Memphis Depay, Yusuf Demir e Riqui Puig, a equipe blaugrana faz uma pré-temporada positiva, com direito a um golaço do atacante holandês.
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