Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com golaço de Depay, Barcelona derrota o Stuttgart em amistoso; veja o vídeo

Em jogo amistoso de pré-temporada, o Barcelona venceu o Stuttgart por 3 a 0 com gol de Memphis Depay, novo reforço da equipe
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2021 às 17:56

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 17:56

Neste sábado, o Barcelona bateu o Stuttgart por 3 a 0 em amistoso da pré-temporada. Com gols marcados por Memphis Depay, Yusuf Demir e Riqui Puig, a equipe blaugrana faz uma pré-temporada positiva, com direito a um golaço do atacante holandês.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados