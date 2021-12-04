Com gol salvador de Origi nos acréscimos, Liverpool vence o Wolverhampton fora de casa

O Liverpool tentou, criou chances, massacrou o Wolverhampton e foi recompensado com a vitória por 1 a 0 com gol de Origi nos acréscimos. Com o triunfo no Campeonato Inglês, os Reds ultrapassam o Chelsea na tabela de classificação por conta do vacilo dos Blues diante do West Ham.JOGO TRAVADOEm um primeiro tempo truncado, o Liverpool criou apenas duas boas chances. Aos 31 minutos, Diogo Jota recebeu cruzamento de Arnold e cabeceou com muito perigo pela linha de fundo. Aos 37, Robertson recebeu passe pelo lado esquerdo, cruzou, mas a bola passou por Mané e Salah sem ninguém tocar para o fundo das redes.
CHANCES INCRÍVEISNo início da segunda etapa, Thiago aproveitou voleio de Salah após cobrança de escanteio, finalizou duas vezes, mas Raúl Jiménez e José Sá salvaram o Wolverhampton. Aos 19, o goleiro da equipe da casa se atrapalhou com o defensor, Diogo Jota avançou até a pequena área e desperdiçou grande chance ao chutar em cima de um atleta rival.
EMOÇÃO ATÉ O FIMNo final da segunda etapa, Mané aproveitou uma dividida de Fabinho após cobrança de escanteio, ficou cara a cara com José Sá, mas finalizou para excelente defesa do português. Nos acréscimos, Origi recebeu passe de Salah dentro da área, girou em cima da marcação e anotou o gol da vitória.