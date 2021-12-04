Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Com gol salvador de Origi nos acréscimos, Liverpool vence o Wolverhampton fora de casa
Com gol salvador de Origi nos acréscimos, Liverpool vence o Wolverhampton fora de casa

LanceNet

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 13:57

O Liverpool tentou, criou chances, massacrou o Wolverhampton e foi recompensado com a vitória por 1 a 0 com gol de Origi nos acréscimos. Com o triunfo no Campeonato Inglês, os Reds ultrapassam o Chelsea na tabela de classificação por conta do vacilo dos Blues diante do West Ham.JOGO TRAVADOEm um primeiro tempo truncado, o Liverpool criou apenas duas boas chances. Aos 31 minutos, Diogo Jota recebeu cruzamento de Arnold e cabeceou com muito perigo pela linha de fundo. Aos 37, Robertson recebeu passe pelo lado esquerdo, cruzou, mas a bola passou por Mané e Salah sem ninguém tocar para o fundo das redes.
CHANCES INCRÍVEISNo início da segunda etapa, Thiago aproveitou voleio de Salah após cobrança de escanteio, finalizou duas vezes, mas Raúl Jiménez e José Sá salvaram o Wolverhampton. Aos 19, o goleiro da equipe da casa se atrapalhou com o defensor, Diogo Jota avançou até a pequena área e desperdiçou grande chance ao chutar em cima de um atleta rival.
EMOÇÃO ATÉ O FIM​No final da segunda etapa, Mané aproveitou uma dividida de Fabinho após cobrança de escanteio, ficou cara a cara com José Sá, mas finalizou para excelente defesa do português. Nos acréscimos, Origi recebeu passe de Salah dentro da área, girou em cima da marcação e anotou o gol da vitória.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

liverpool
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados