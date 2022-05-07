Com gol nos acréscimos, Barcelona vence Betis e garante vaga na Champions League

O Barcelona venceu o Real Betis por 2 a 1 pela 35ª rodada da La Liga e garantiu a classificação à Champions League. A torcida da casa fez uma grande festa, o Betis imprimiu volume, mas o Barcelona lutou até o fim e conseguiu a vitória nos acréscimos.
PRIMEIRO TEMPOA partida foi bem fraca na etapa inicial, o Betis encontrou dificuldade para chegar ao ataque devido a organização da defesa do Barcelona. Enquanto a equipe blaugrana ficou com a bola, mas não conseguiu o gol.
BARÇA NA FRENTE!Após sofrer pressão do Real Betis, o Barcelona conseguiu abrir o placar. Aos 31 minutos, Jordi Alba recebeu na esquerda, cruzou para Ansu Fati na entrada da área, que ajeitou e bateu no canto do goleiro.
BETIS EMPATA!Mesmo atrás do placar, a torcida da casa continuou empurrando a equipe e o Betis achou o gol de empate. Aos 34 minutos, Fekir cobrou falta pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Marc Bartra marcar de cabeça.
GOLAÇO DO BARÇA!O Barcelona insistiu até o fim e conseguiu a vitória nos acréscimos. Aos 49 minutos, a bola sobrou para Daniel Alves, que acertou um belo cruzamento para Jordi Alba pegar de primeira e chutar forte para marcar o gol.
TABELACom a vitória, o Barcelona assegurou a vaga na Champions League da próxima temporada. Enquanto o Real Betis segue na briga por uma vaga no G4. A equipe segue três pontos atrás do Atlético de Madrid, que ainda joga na rodada.