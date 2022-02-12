Com gol no final da partida, Internacional bate Caxias e volta a vencer no Gauchão

O Internacional venceu, em 1 a 0, com o Caxias, neste sábado (12). Os times se enfrentaram no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, o Inter vai à 2ª colocação, com 11 pontos. Ypiranga, que ainda joga na rodada, pode ultrapassar o Colorado.JOGO TRUNCADO!
A primeira etapa foi bastante equilibrada, com poucas chances reais de perigo criadas pelas equipes. O Internacional começou o jogo buscando forçar o erro do Caxias pelo campo de defesa. Entre as oportunidades, Taison e Wesley Moraes tentaram, mas erraram na finalização. Com o passar da etapa, os donos da casa conseguiram equilibrar.
Uma das principais chances foi criada pelo Caxias, aos 18. Na jogada, depois de uma cobrança de lateral, Matheuzinho subiu mais alto que Kaique Rocha e Víctor Cuesta e cabeceou. No entanto, acabou mandando para fora. O duelo seguiu muito truncado. O Colorado só foi ter uma chance pouco antes do intervalo. Aos 45, Moisés cruzou para Dourado, que finalizou. Porém, André Lucas brilhou e evitou o gol.
Ainda muito equilibrados dentro de campo, o Internacional conseguiu maior mobilidade na partida com a entrada de Maurício. Entre as principais chances, aos 9, David invadiu a área e chutou. No entanto, mandou para fora. Enquanto isso, o Caxias se fechou mais, evitando oportunidades de perigo vindo dos porto-alegrenses.
Wesley Moraes seguiu dando dor de cabeça à zaga adversário e continuou buscando o seu gol. Aos 24, o atacante recebeu na área, girou e mandou uma bomba. No entanto, o goleiro André Lucas operou um verdadeiro milagre e fez a defesa. No final do duelo, o Internacional conseguiu marcar o gol. Aos 41, Taison tocou para Paulo Victor, que encontrou Maurício livre para mandar para o fundo das redes.FICHA TÉCNICACAXIAS X INTERNACIONAL
Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)Data: 12/02/2022 - 16h30 (de Brasília)Árbitro: Roger Goulart (RS) Assistentes: André da Silva Bitencourt (RS) e Otávio Legramanti (RS)Cartões amarelos: Fernando Machado e Amaral (Caxias); Víctor Cuesta, Moisés e Gabriel (Internacional)Cartões vermelhos: -
GOLS: Maurício (41'/2ºT) (0-1)
CAXIAS (Técnico: Rogério Zimmermann)
André Lucas; Marcelo Ferreira (Léo Oliveira, aos 31'/2ºT), Rafael Dumas, Thiago Sales e Rennan Siqueira; Davi Lopes (Marlon, aos 25'/2ºT), Amaral, Diogo Sodré e Matheuzinho; Batista e Gustavo Custódio (França, aos 10'/2ºT).
INTERNACIONAL (Técnico: Alexander Medina)
Daniel; Bruno Méndez (D'Alessandro, aos 25'/2ºT) e Kaíque Rocha, Víctor Cuesta e Moisés (Paulo Victor, aos 25'/2ºT); Rodrigo Dourado (Gabriel, aos 35'/2ºT), Johnny (Rodrigo Lindoso, aos 45'/2ºT) e Edenílson (Maurício, aos 0'/2ºT); Taison, David e Wesley Moraes.