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Com gol no apagar das luzes, Chapecoense vence Concórdia e vira vice-líder do Catarinense

Com o resultado, a Chape vai aos 15 pontos e fica na ponta da tabela...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 21:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 21:02
A Chapecoense venceu, por 1 a 0, o Concórdia, nesta quarta-feira (16). Os times se enfrentaram no Domingos Lima, em Concórdia. Com o resultado, a Chape fica na 2ª colocação, com 15 pontos. Enquanto isso, o Concórdia é o 4° colocado, com 14.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTRUNCADO!
O início da partida foi movimentado. Isso porque, aos 9, Sousa dividiu com Carlos Renato e acabou levando vermelho por colocar uma carga excessiva. Com um a menos em campo, a Chape tentou controlar o duelo. Aos 11, o Concórdia apareceu com Carlos Renato, que invadiu a área e bateu cruzado. A bola passou muito perto. Os donos da casa continuaram na pressão e quase abriram o placar 17. Lucas Batatinha apareceu com perigo. O atacante cruzou na direção de Marcelinho, mas Ryan afastou.
O Concórdia continuou com a pressão e teve novas chances de perigo. Aos 32, foi a vez de Marcelinho, que cruzou de canhota. A bola passou bem perto da trave de João Paulo. Cinco minutos depois, Marcelo Santos bateu direto. A bola passou perto do gol de Rafael Pitanga.
EM BUSCA DO GOL!
Os times voltaram com tudo e quase conseguiram abrir o placar com pouco tempo. Aos 13, Marcelinho finalizou forte e quase balançou as redes. A bola desviou na marcação antes de sair. Quatro minutos depois, Bruninho cruzou a bola na área. Reginaldo cabeceou para afastar o perigo. A bola pegou o sentido oposto e quase enganou João Paulo, que impediu o gol. No final do duelo, aos 49, Fernando deu números finais e decretou a vitória. FICHA TÉCNICACONCÓRDIA X CHAPECOENSE
Local: Estádio Domingos Machado de Lima, em ConcórdiaData: 16/02/2022 - 19h (de Brasília)​Árbitro: Rafael Traci (SC)Assistentes: -​Cartões amareloes: Lucas Batatinha e Perema (Concórdia); Guedes (Chapecoense)Cartões vermelhos: Sousa (Chapecoense)
GOLS: Fernando (49’/2°T) (0-1)
CONCÓRDIA (Técnico: Itamar Schülle)
Rafael Pitanga; Oliveira, William Alves, Perema e Bruno Santos (Bruninho, aos 10’/2°T); Felipe Manoel, Arez (Paulinho, aos 10’/2°T), Carlos Renato (Vinícius Moura, aos 17’/2°) e Ruy (Cristhyan, aos 31’/2°T); Lucas Batatinha e Marcelinho.
CHAPECOENSE (Técnico: Bolívar)
João Paulo; Ryan, Frazan (Vitor Becker, aos 21’/1°T), Reginaldo e Fernando; Marcelo Santos (Guedes, aos 31’/2°T), Sousa e Marcelo Freitas; Tiago Real (Foguinho, aos 24’/2°T), Perotti (Rodrigo Silva, aos 0’/2°T) e Caio Rangel (Guilherme Guedes, aos 0’/2°T)​
Crédito: tFoto:Divulgação/Concórdia

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