Com gol do brasileiro Lucas Veríssimo, Benfica estreia com vitória no Campeonato Português

Crédito: Reprodução / Twitter Benfica

O Benfica estreou com o pé direito no Campeonato Português. Neste sábado, o time de Jorge Jesus visitou o Moreirense no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, pela primeira rodada da competição, e venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Lucas Veríssimo e Waldschmidt para os Encarnados. Rafael Martins descontou.

+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsBOM INÍCIOJogando fora de casa, o Benfica não se intimidou e foi quem mandou na partida. Aos nove minutos, depois de escanteio pela esquerda e um bate e rebate dentro da área, Lucas Veríssimo empurrou para o gol e abriu o marcador. Dez minutos depois, Diogo Gonçalves cruzou da direita, a zaga do Moreirense tentou afastar, mas a bola sobrou para Waldschmidt ampliar.

DESCONTOUAinda no primeiro tempo, o Moreirense chegou a diminuir o placar com Rafael Martins. Aos 30 minutos, Yan Santos achou lindo passe para o centroavante, teve calma para driblar o goleiro Vlachodimos com extrema categoria para marcar.

UM A MENOSNo segundo tempo, Diogo Gonçalves foi expulso no time do Benfica após revisão do árbitro de vídeo, mas o time da casa não conseguiu aproveitar a superioridade em campo para transformar o maioria de jogadores em gols.

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