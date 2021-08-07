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Com gol do brasileiro Lucas Veríssimo, Benfica estreia com vitória no Campeonato Português

Ex-jogador do Santos abre o placar na vitória do time de Jorge Jesus e Encarnados começam torneio com três pontos. Durante a semana equipe decide vaga na Champions League...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 16:54

LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2021 às 16:54
Crédito: Reprodução / Twitter Benfica
O Benfica estreou com o pé direito no Campeonato Português. Neste sábado, o time de Jorge Jesus visitou o Moreirense no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, pela primeira rodada da competição, e venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Lucas Veríssimo e Waldschmidt para os Encarnados. Rafael Martins descontou.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsBOM INÍCIOJogando fora de casa, o Benfica não se intimidou e foi quem mandou na partida. Aos nove minutos, depois de escanteio pela esquerda e um bate e rebate dentro da área, Lucas Veríssimo empurrou para o gol e abriu o marcador. Dez minutos depois, Diogo Gonçalves cruzou da direita, a zaga do Moreirense tentou afastar, mas a bola sobrou para Waldschmidt ampliar.
DESCONTOUAinda no primeiro tempo, o Moreirense chegou a diminuir o placar com Rafael Martins. Aos 30 minutos, Yan Santos achou lindo passe para o centroavante, teve calma para driblar o goleiro Vlachodimos com extrema categoria para marcar.
UM A MENOSNo segundo tempo, Diogo Gonçalves foi expulso no time do Benfica após revisão do árbitro de vídeo, mas o time da casa não conseguiu aproveitar a superioridade em campo para transformar o maioria de jogadores em gols.
+ Brasil conquista três medalhas de ouro e iguala recorde: veja o resumo do dia
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Português, o Benfica encara o Arouca, em casa. Antes, porém, o time de Jorge Jesus recebe o Spartak Moscou para o jogo de volta da fase de classificação da Champions League. Na ida, os portugueses venceram por 2 a 0. O Moreirense enfrenta o Santa Clara fora de casa na segunda rodada.

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