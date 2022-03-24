Com gol de Taison, Internacional vence, mas Grêmio avança à final do Campeonato Gaúcho

O Grêmio é finalista do Campeonato Gaúcho de 2022. O Tricolor foi derrotado pelo Internacional por 1 a 0 na Arena do Grêmio, nesta quarta-feira, com um golaço de Taison, mas avançou à grande decisão após o triunfo por 3 a 0 na ida, no Beira Rio. Agora, a equipe comandada por Roger Machado irá encarar o Ypiranga, no último desafio na tentativa de levantar o caneco do Gauchão pela quarta vez consecutiva.O JOGOAssim como já esperado, o Internacional começou pressionando. No entanto, o Grêmio, em vantagem, não ficou muito para trás e teve chances no duelo. Enquanto o Colorado assumiu o controle, o Tricolor aproveitou as chances de contra-ataque. Foram os donos da casa que começaram a assustar. Aos 7, Campaz cobrou escanteio, e Bruno Alves tentou, de letra, surpreender Daniel.
Aos 24, Gabriel Silva puxou o contra-ataque e acionou Campaz, que limpou e chutou. A bola, porém, desviou em Kaique Rocha. Na sequência, Nicolas sobrou escanteio, e Ferreira cabeceou para baixo. No entanto, Daniel defendeu. O Colorado respondeu com Maurício, que soltou uma bomba. Brenno salvou. Edenílson, aos 34, também tentou, mas parou na defesa do arqueiro gremista.
Próximo do fim do jogo, uma confusão generalizada foi iniciada após Ferreirinha vibrar com muita ênfase após uma disputa de bola ao lado do banco de reservas do Inter. Bruno Mendez empurrou o atacante do Grêmio e ambos acabaram expulsos, assim como o técnico Cacique Medina.
Ao término de jogo, uma nova confusão teve início envolvendo jogadores e funcionários do Grêmio e um cidadão credenciado. Jogadores do Grêmio celebram com a torcida a vaga na decisão do estadual (Elton Silveira / W9 Press! / Lancepress!)FICHA TÉCNICAGRÊMIO 0X1 INTERNACIONAL
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Data: 23/03/2022 - 22h15 (de Brasília)Público: 33.837Renda: R$ 2.305.320,00Arbitragem: Leandro Pedro VuadenAssistentes: Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Kappes DielCartões amarelos: Nicolas, Brenno e Ferreira (Grêmio); Maurício (Internacional) Cartões vermelhos: Ferreira (Grêmio); Bruno Méndez e Alexander Medina (Internacional)
GOLS: Taison (18’/2°T) (0-1)
GRÊMIO (Técnico: Roger Machado)
Brenno; Rodrigues (Mateus Sarará, aos 23'/2ºT), Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos (Gabriel Silva, aos 23'/2ºT), Lucas Silva, Bitello, Campaz e Elias (Ferreira, aos 12'/2ºT); Diego Souza.
INTERNACIONAL (Técnico: Alexander Medina)
Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Kaique Rocha e Liziero; Gabriel (Johnny, aos 43'/2ºT), Edenílson, Maurício (Gustavo Maia, aos 45'/2ºT), Taison (Matheus Cadorini, aos 43'/2ºT) e David (Caio Vidal, aos 37'/2ºT); Wesley Moraes.