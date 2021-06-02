Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com gol de Sarrafiore, Vasco vence o Boavista e abre vantagem na terceira fase da Copa do Brasil
Com gol de Sarrafiore, Vasco vence o Boavista e abre vantagem na terceira fase da Copa do Brasil

Gigante da Colina sai na frente e necessita apenas do empate no duelo de volta, dia 9, às 16h30, em São Januário, para garantir uma vaga nas oitavas de finais da competição...
LanceNet

01 jun 2021 às 23:34

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 23:34

No estádio Elcyr Resende, o Vasco venceu o Boavista por 1 a 0 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O gol da partida foi marcado pelo argentino Martín Sarrafiore no fim do primeiro tempo. Com o triunfo, o Cruz-Maltino saiu na frente e necessita apenas do empate no duelo de volta, na próxima quarta-feira, às 16h30, em São Januário, para garantir uma vaga nas oitavas de finais da competição.
No próximo domingo, o Gigante da Colina volta a campo pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário será a Ponte Preta, às 16h, no Moisés Lucarelli. No mesmo dia, porém às 18h, o Verdão de Saquarema estreia pela Série D também no estádio Elcyr Resende, diante do São Bento.
Falha inicialPara o duelo, Marcelo Cabo trouxe duas novidades na escalação: Sarrafiore e Romulo. No entanto, logo aos 30 segundos de jogo, o volante errou um passe bobo na saída de bola e Michel Douglas chutou forte para Vanderlei espalmar. Minutos depois, o camisa 8 voltou a falhar, mas a marcação consegue evitar o chute e afastar o perigo.
Aos 38, Lucas Lourenço tocou para o lateral Wisney, que chutou de primeira nas mãos de Vanderlei. Os donos da casa ainda tiveram mais uma chance no primeiro tempo. O lateral cruzou na área, mas Jean Victor não aproveitou a grande chance e furou.
Estrela argentinaApesar do Vasco tentar impor o seu ritmo, o primeiro tempo foi morno e fraco tecnicamente. A equipe de Marcelo Cabo pecava na falta de intensidade e agressividade ofensiva. Na melhor chance, Morato chutou fraco, longe do gol de Ary. No fim, após bom cruzamento de Zeca pela esquerda, o camisa 10 tentou dominar, mas a bola sobrou para Martín Sarrafiore marcar em sua estreia como titular.
Paredão Cruz-MaltinoNa etapa final, o Boavista teve uma rápida jogada de contra-ataque, e Andrey fez falta na meia lua. Na cobrança, Jean Victor cobrou forte, mas Vanderlei fez uma grande defesa e também fechou o gol no rebote, salvando o Cruz-Maltino. Logo depois, foi a vez dos visitantes revidarem, em grande jogada de Morato, que cruzou e a bola sobrou para Gabriel Pec chutar e Ary defender, sem dar rebote.
Donos da casa com menos umO Boavista passou a crescer no jogo e Marcelo Cabo decidiu fazer três alterações e dar mais equilíbrio ao meio de campo. Com a entrada de Léo Jabá, o Vasco teve boas chances de ampliar o placar. Após boa tabela com Pec na direita, o atacante recebeu na área, porém mandou por cima. O Verdão de Saquarema avançou, mas Lucas Lourenço subiu com Ricardo Graça, acertou o zagueiro vascaíno e foi expulso.
No fim, os donos da casa foram para a pressão, mesmo com menos um. Jean Victor cobrou falta na área, e o zagueiro Gustavo Geladeira cabeceou em cima de Vanderlei, que fez a defesa em dois tempos. Em seguida, o Vasco fez uma jogada aguda com Riquelme, que cruzou e a bola sobrou para Léo Jabá que mandou para fora.
FICHA TÉCNICABOAVISTA 0X1 VASCO
Data e Hora: 01/06/2021, às 21h30Local: Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)Cartão Amarelo: Lucas Lourenço e Ralph (BOA) / Andrey e Cano (VAS)Cartão Vermelho: Lucas Lourenço (BOA)
Gol: Sarrafiore (44'/1T) (VAS)
BOAVISTA (Técnico: Leandrão)Ary; Wisney (Caio Felipe 23'/2T), Douglas Pedroso, Victor Pereira e Jean Victor; Ralph Dias, Lucas Lourenço e Ryan Guilherme (Marion 32'/2T); Jefferson Renan (Gustavo Geladeira 38'/2T), Marquinhos e Michael Douglas
VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça e Zeca (Riquelme 25'/2T); Romulo, Andrey (Bruno Gomes 25'/2T); Morato (Figueiredo 32'/2T), Sarrafiore (Léo Jabá 25'/2T) e Gabriel Pec; Cano.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados