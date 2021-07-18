Com gol de Morato no fim, Vasco arranca empate com Náutico pela Série B do Brasileirão

Em São Januário, o Vasco empatou com o líder Náutico por 1 a 1 com um dos gols aos 46 dos segundo tempo. O atacante Vinícius abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Morato empatou no fim do jogo. Com o empate, o Cruz-Maltino tem 18 pontos, segue na sétima colocação, mas pode ser ultrapassado pelo CRB, que joga às 20h30. O time pernambucano quebrou um recorde, ao alcançar a marca de 12 jogos invictos no início da competição.
O próximo compromisso do Cruz-Maltino será na quarta-feira, diante do CSA, às 21h30, no Rei Pelé. O Timbu, por sua vez, volta a campo no mesmo dia e horário, nos Aflitos, contra o Brasil de Pelotas. Ambas as partidas são válidas pela décima terceira rodada da Série B.
Marcação AltaDesde o início do jogo, o Náutico antecipou a marcação, com muita velocidade e entrosamento. Foi a partir dessa movimentação, que o Timbu chegou com perigo. Jean Carlos recuperou a bola na esquerda e fez um cruzamento preciso para Marciel, que cabeceou no canto e levou perigo ao gol de Vanderlei. O Vasco teve muita dificuldade a produção ofensiva, e a primeira chegada foi com Zeca, que chutou para uma defesa tranquila de Alex Alves.
Não valeuEm boa troca de passes do meio de campo vascaíno, Marquinhos Gabriel e MT tabelaram, e o camisa 32 achou Gabriel Pec na área. O atacante só teve o trabalho de tocar para Cano empurrar para o fundo da rede. No entanto, no momento em que recebeu a bola, Pec estava à frente, e o árbitro Ramon Abatti Abel anulou corretamente.
InacreditávelO Timbu chegou com perigo novamente em rápida jogada pela direita, com Bryan, que cruzou para Jean Carlos cabecear e Vanderlei defender. O Gigante da Colina revidou com Marquinhos Gabriel, que arriscou de longe, mas o zagueiro Camutanga afastou o perigo.
Uma das jogadas mais fortes do Náutico na partida foram as bolas alçadas na área. E foi por lá que o time pernambucano assustou novamente. Jean Carlso cobrou falta na área e Carlão apareceu sozinho para cabecear. Contudo, o jogador não alcançou a bola e acabou atrapalhando a jogada e não deixando Kieza completar.
Pelo altoO Vasco respondeu com um bom chute de fora da área. Andrey arriscou de longe e obrigou Alex Alves a espalmar. No rebote, Gabriel Pec chutou fraco nas mãos do arqueiro da equipe pernambucana. Após conseguir um escanteio, Jean Carlos cobrou no primeiro pau, e Vinícius desviou para tirar o zero do placar. No lance seguinte, o camisa 10 do Náutico chutou e arqueiro vascaíno espalmou.
Um toque no travessãoNo fim do primeiro tempo, Matheus Trindade arriscou de fora da área e Vanderlei fez uma grande defesa. Na volta do intervalo, Cabo fez duas substituições e colocou Léo Jabá em campo. Depois de uma bola recuperada por Andrey, o camisa 7 dominou, ameaçou tocar para Léo Matos, mas arriscou um chute que foi para a linha de fundo.
Empate no fimApesar de ter voltado melhor, as melhores chances foram do Timbu no segundo tempo. Novamente em um escanteio, Jean Carlos cobrou na primeira trave, e Camutanga cabeceou para uma grande defesa de Vanderlei. Na melhor chegada do Vasco, Arthur Sales chegou pela esquerda e tentou o cruzamento. A bola desviou em Carlão e tocou no travessão.
Porém , o Vasco foi com tudo, na base da disposição, e foi coroado com um gol. jovem Arthur Sales que entrou no segundo tempo, deu um belo passe e encontrou Morato. O camisa 10 tirou do goleiro e empatou para partida para o Vasco. No fim, Vanderlei ainda fez uma linda defesa. Paiva subiu de cabeça e o arqueiro cruz-maltino garantiu o empate.
FICHA TÉCNICAVASCO 1x1 NÁUTICO
Data/Hora: 18/07/2021, às 16h (de Brasília)Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Éder Alexandre (SC)Quarto árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)Cartões Amarelos: Gabriel Pec e Léo Matos (VAS) / Rhaldney, Djavan, Vinícius, Carlão e Matheus Trindade (NAU)Cartão Vermelho: NenhumGols: Vinícius (32'/1T) (0-1) / Morato (46'/2T) (1-1)
VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Vanderlei; Léo Matos (Riquelme 33'/2T), Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Galarza (Juninho - intervalo), MT (Léo Jabá intervalo) e Marquinhos Gabriel (Arthur Sales 33'/2T); Gabriel Pec (Morato 20'/2T) e Cano.
NÁUTICO (Técnico; Hélio dos Anjos)Alex Alves; Bryan, Camutanga, Carlão e Rafinha; Matheus Trindade (Iago 38'/2T), Rhaldney (Djavan 26'/2T) e Marciel (Luiz Henrique 21'/2T); Jean Carlos, Vinícius e Kieza (Paiva 26'/2T)