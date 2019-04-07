Com gol de Loco Abreu e emoção até o fim, Rio Branco vence no Klebão

O Rio Branco sofreu, mas derrotou o Real Noroeste por 4 a 3 no primeiro jogo da semifinal do Capixabão, Kleber Andrade. Com o resultado, o Brancão tem a vantagem do empate no jogo de volta para chegar à decisão do campeonato. Se houver uma vitória do Real Noroeste por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. E se os Merengues Capixabas vencerem por dois ou mais gols de diferença, avançam para a grande final.

Loco Abreu marcou o primeiro gol da vitória do Rio Branco Crédito: Daniel Pasti/Rio Branco AC

O Rio Branco abriu o placar com Loco Abreu, de cabeça, aos 39 minutos do 1º tempo. Logo no começo do 2º tempo, Danilo Mariotto fez 2 a 0 Brancão. Aos 25, Vitinho marcou o seu primeiro no jogo e descontou para o Real Noroeste. Mas logo após a saída de bola, João Paulo fez para o Capa-Preta. Depois disso, só deu Vitinho, que fez dois gols seguidos, aos 38 e aos 40 minutos, e empatou para o Real. Mas na reta final de partida o zagueiro Petróleo marcou de cabeça o gol salvador, aos 46 minutos.

O jogo de volta entre as duas equipes acontece no próximo final de semana, no sábado, às 15h30, no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.