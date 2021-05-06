Com Gabriel Silva, Palmeiras goleia Náutico pela Copa do Brasil Sub-20

Crédito: Leonardo Benhossi

O Palmeiras venceu a equipe do Náutico por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (05) e alcançou uma boa vantagem no confronto de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil Sub-20. Com a superioridade, o Verdão joga o confronto de volta podendo perder por até três gols de diferença. Não existe o critério de gol fora na competição.

Sem Henri, Fabinho, Garcia, Vanderlan, Pedro Bicalho e Giovani, todos com o elenco profissional, o Palmeiras entrou em campo com modificações para a partida. Atuando com duas linhas de quatro e dois atacantes, os destaques do onze inicial ficaram por conta de Newton e Gabriel Silva, aproveitados no profissional e que reforçaram o elenco. Tentando se impor diante de um adversário mais fraco, o Palmeiras logo abriu o marcador. Aproveitando a saída de bola errada do goleiro, Marino avançou em velocidade e apenas rolou para Gabriel Silva arrematar para as redes.Perdendo chances claras com Vitinho e Kevin; Yago Santos, de falta, aos 34 minutos, ampliou a vantagem do Verdão. Joia da geração 2003, o jovem vive seu primeiro ano como atleta do sub-20, e se destaca por ser um meia leve, que marca e ajuda na criação ofensiva.

Aos 44, Marino Hinestroza anotou o tento mais bonito da noite. Após roubada de bola no campo defensivo, o atacante colombiano correu mais de 50 metros, passou por toda a marcação e apenas tocou na saída do arqueiro. Vantagem de três gols nos 45 minutos iniciais. Na etapa complementar, a equipe do Náutico partiu para cima, enquanto o Palmeiras buscou jogar no erro do adversário. Sem criar, não demorou muito para os visitantes novamente se fechassem, dando a bola para o Verdão, que soube administrar bem a partida.

Já nos minutos finais, Marcelinho teve campo para correr, pensar e entregar para Gabriel Silva marcar seu segundo gol na noite. No lance seguinte, Gabriel foi derrubado dentro da área, mas errou a penalidade. Placar final: 4 a 0.