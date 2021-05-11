Com Gabriel Batista no gol, Flamengo está escalado para enfrentar o Unión La Calera; confira a escalação!

O Flamengo terá novidades para enfrentar o Unión La Calera nesta terça, às 21h30 (de Brasília), no Chile. Sem Diego Alves, Rogério Ceni optou por manter Gabriel Batista entre os titulares, com Hugo Souza no banco. Caso vença no Chile, o Rubro-Negro garante a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores. Acompanhe o confronto em tempo real pelo site do LANCE!