Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com Gabriel Batista no gol, Flamengo está escalado para enfrentar o Unión La Calera; confira a escalação!
futebol

Com Gabriel Batista no gol, Flamengo está escalado para enfrentar o Unión La Calera; confira a escalação!

Rubro-Negro pode garantir classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores nesta terça-feira: basta vencer o rival chileno em La Calera...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 20:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 20:14
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo terá novidades para enfrentar o Unión La Calera nesta terça, às 21h30 (de Brasília), no Chile. Sem Diego Alves, Rogério Ceni optou por manter Gabriel Batista entre os titulares, com Hugo Souza no banco. Caso vença no Chile, o Rubro-Negro garante a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores. Acompanhe o confronto em tempo real pelo site do LANCE!
Gomes, por sua vez, substitui Gerson. Confira o time completo do Flamengo para este jogo: Gabriel Batista; Isla, Bruno Viana, Willian Arão e Filipe Luís; João Gomes, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.
Ao todo, Rogério Ceni não conta com sete atletas, todos lesionados e entregues ao DM: Diego Alves, César, Rodrigo Caio, Renê, Thiago Maia, Gerson e Michael.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados