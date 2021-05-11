Com Gabriel Batista no gol, Flamengo está escalado para enfrentar o Unión La Calera; confira a escalação!

O Flamengo terá novidades para enfrentar o Unión La Calera nesta terça, às 21h30 (de Brasília), no Chile. Sem Diego Alves, Rogério Ceni optou por manter Gabriel Batista entre os titulares, com Hugo Souza no banco. Caso vença no Chile, o Rubro-Negro garante a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores. Acompanhe o confronto em tempo real pelo site do LANCE!
Gomes, por sua vez, substitui Gerson. Confira o time completo do Flamengo para este jogo: Gabriel Batista; Isla, Bruno Viana, Willian Arão e Filipe Luís; João Gomes, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.
Ao todo, Rogério Ceni não conta com sete atletas, todos lesionados e entregues ao DM: Diego Alves, César, Rodrigo Caio, Renê, Thiago Maia, Gerson e Michael.