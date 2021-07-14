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Com Gabigol e Michael, Flamengo está definido para encarar o Defensa; veja escalação e banco

Duelo é válido pelas oitavas de final da Libertadores e marca a estreia de Renato Gaúcho no comando do clube rubro-negro. Titular nas últimas partidas, Pedro volta para o banco...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 20:25

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 20:25
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está definido para enfrentar o Defensa y Justicia, nesta quarta-feira, a partir das 21h30, na Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores. A partida marcará a estreia do técnico Renato Gaúcho, que preparou novidades para o confronto. Os principais destaques são a volta de Gabigol e a entrada de Michael, com Pedro no banco de reservas.
+ Clique aqui e acompanhe o Tempo Real de Defensa y Justicia x FlamengoO Flamengo vai a campo com: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Michael; Gabigol.
No banco, o Flamengo tem: Gabriel Batista, Hugo Souza, Rodinei, Matheuzinho, Renê, Bruno Viana, Piris da Motta, Hugo Moura, Max, Vitinho, Pedro e Muniz.Titular ao lado de Michael, Gabigol volta ao Flamengo após um mês e meio. A última partida do camisa 9 pelo clube foi em 27 de maio, contra o Vélez Sarsfield, também pela Libertadores. Desde então, ele desfalcou o time em 11 partidas. Contra a Chapecoense, no último domingo, ele cumpriu suspensão dada pelo departamento de futebol do Rubro-Negro.
Os desfalques do Flamengo na partida ficam por conta de Rodrigo Caio, Diego, César e Bruno Henrique, todos lesionados, além de Willian Arão, que cumpre suspensão.
+ Confira o chaveamento completo da Libertadores
O duelo de volta entre Flamengo e Defensa y Justicia será na próxima quarta-feira, às 21h30, ainda sem local definido. Em busca da liberação de público, o Rubro-Negro trabalha com as opções do Maracanã e Mané Garrincha.

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