Com futuro indefinido, Guerrero aparece no CT do Internacional

O grande tema desta segunda-feira no Internacional é Paolo Guerrero. Após o surpreendente pedido de rescisão contratual do seu agente perante o Colorado, o atacante apareceu no CT Parque Gigante e deu continuidade ao seu tratamento no joelho.
Internamente, os dirigentes do Inter garantem que o atleta não manifestou nenhum desejo de sair do Inter, algo que contradiz a nota soltada no fim de semana pelo seu staff.
Agora, fica a expectativa para saber qual será o futuro de Paolo Guerrero, que tem contrato com o Internacional até o fim do ano e pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir de junho.
Multa
Para quebrar o acordo com o Internacional, Paolo Guerrero teria que desembolsar uma quantia entre US$ 2 a US$ 3 milhões (R$ 10,8 milhões a R$ 16,2 milhões).