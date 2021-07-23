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Com futuro incerto no Botafogo, Rafael Carioca não é relacionado para a partida contra o Confiança

Mesmo com o desfalque de Hugo, que testou positivo para a Covid-19, o lateral-esquerdo sequer foi relacionado para a partida contra o Confiança, que ocorre neste sábado...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 14:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2021 às 14:12
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Embora tenha sido apresentado em abril deste ano, o futuro de Rafael Carioca no Botafogo é incerto. Mesmo com o desfalque de Hugo, que testou positivo para a Covid-19, o lateral-esquerdo sequer foi relacionado para a partida contra o Confiança, que ocorre neste sábado, às 16h30, no Batistão, em Aracaju.
> Você lembra quais foram os últimos dez técnicos do Botafogo?Conforme informou o repórter Tiago Veras, da Super Rádio Tupi, o lateral-esquerdo não foi relacionado para o jogo, e o Botafogo avalia o futuro do atleta no clube. Vale lembrar que o contrato de Rafael Carioca com o time de General Severiano vai até o fim de 2021.No fim de junho, o LANCE! já havia antecipado que o Botafogo queria negociar Rafael Carioca. À época, a reportagem apurou que o clube estava disposto a ouvir possíveis propostas que chegassem ao atleta e não dificultaria uma possível saída.
O defensor não agradou internamente e, por isto, não estava mais nos planos do Botafogo para o decorrer da temporada. O Alvinegro avisou aos representantes de Rafael sobre a situação e que não tem pretensões, em termos de planejamento, de continuar com o jogador.
> Como está o Fogão? Confira a classificação da Série B
Tanto os empresários do jogador quanto o Botafogo à época, vale ressaltar, não receberam propostas de outras equipes sobre uma possível saída de Rafael Carioca do Alvinegro.
O lateral-esquerdo não tem interesse em deixar o clube e acredita que ainda pode contribuir no decorrer da temporada 2021.O lateral-esquerdo, inclusive, foi uma indicação do ex-treinador Marcelo Chamusca no Botafogo.
Por meio da assessoria de imprensa, também à época, o Botafogo negou que Rafael Carioca esteja fora dos planos do até então treinador Marcelo Chamusca para o restante da temporada 2021. O LANCE!, porém, manteve a apuração.

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