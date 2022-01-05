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Com futuro incerto, Marcos Leonardo deve se apresentar no domingo

Vínculo do jogador termina em outubro e o Peixe tenta a renovação de contrato ...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 19:14

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 19:14

O Santos ainda enfrenta a novela da renovação de contrato com o atacante Marcos Leonardo. Destaque do time no final da última temporada, o Menino da Vila tem vínculo com o Peixe até 22 de outubro de 2022.As negociações para estender o acordo se arrastam há alguns meses. O jogador, porém, é aguardado normalmente no próximo dia 9, quando o elenco se reapresenta para a pré-temporada. Segundo apuração do LANCE!, mesmo com situação indefinida, o atleta vai seguir normalmente toda programação do Santos.Com a possibilidade de assinar um pré-contrato com outro clube a partir de abril, o time da Vila tenta se ‘defender’. Segundo Edu Dracena, em entrevista para A Tribuna, nada foi descartado caso não aconteça uma renovação contratual nos próximos dias.“Tudo pode acontecer. Não descarto nada. O meu pensamento é que o Santos vem com situações de perder jogadores há muito tempo, e temos que dar um basta. O que é dar um basta? O Santos pode até perder jogadores, mas isso até um certo momento. E um jogador vai ter que ser sacrificado para mostrar que as coisas aqui mudaram. Temos que estancar essa sangria. Alguém vai precisar ser o exemplo”, disse o executivo de futebol no final do ano passado.
“Sobre o Marcos Leonardo, você me conhece, sabe que não gosto de falar de valores, primeiro porque não adianta nada fomentar fofocas nas redes, entre os sócios. Eu só gosto de dar informação quando ela se concretiza. O que posso dizer é que continuamos negociando. É o último que falta da nossa base. Da nossa parte, está perto. Agora está na mão do estafe do jogador”, disse Rueda em entrevista para o jornalista Ademir Quintino.
Crédito: OjovematacanteterminouatemporadapassadacomotitulardotimedoPeixe(Foto:Divulgação/Santos

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