Com futuro incerto, Marcos Leonardo deve se apresentar no domingo

O Santos ainda enfrenta a novela da renovação de contrato com o atacante Marcos Leonardo. Destaque do time no final da última temporada, o Menino da Vila tem vínculo com o Peixe até 22 de outubro de 2022.As negociações para estender o acordo se arrastam há alguns meses. O jogador, porém, é aguardado normalmente no próximo dia 9, quando o elenco se reapresenta para a pré-temporada. Segundo apuração do LANCE!, mesmo com situação indefinida, o atleta vai seguir normalmente toda programação do Santos.Com a possibilidade de assinar um pré-contrato com outro clube a partir de abril, o time da Vila tenta se ‘defender’. Segundo Edu Dracena, em entrevista para A Tribuna, nada foi descartado caso não aconteça uma renovação contratual nos próximos dias.“Tudo pode acontecer. Não descarto nada. O meu pensamento é que o Santos vem com situações de perder jogadores há muito tempo, e temos que dar um basta. O que é dar um basta? O Santos pode até perder jogadores, mas isso até um certo momento. E um jogador vai ter que ser sacrificado para mostrar que as coisas aqui mudaram. Temos que estancar essa sangria. Alguém vai precisar ser o exemplo”, disse o executivo de futebol no final do ano passado.