Com futuro ainda incerto, Marlon se reapresenta ao Fluminense

Um rosto conhecido está de volta ao Fluminense. O lateral-esquerdo Marlon se apresentou ao clube na última terça-feira, no CT Carlos Castilho e foi incorporado ao elenco. Essa informação, inclusive, já havia sido antecipada pelo LANCE! no início do mês.

Atualmente para a lateral-esquerda, o Fluminense tem o titular Egídio, além de Danilo Barcelos como reserva imediato. O jovem Jefté, joia da base, vem treinando com o elenco principal e sendo observado por Roger Machado, apesar de não ter tido oportunidades. Outro jogador para a posição que retornou recentemente foi Mascarenhas, que está treinando com o Sub-23.