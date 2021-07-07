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futebol

Com futuro ainda incerto, Marlon se reapresenta ao Fluminense

O empréstimo de Marlon com o Trabzonspor, da Turquia, se encerrou no dia 30 de junho e, dessa forma, o lateral voltou a ser jogador do Tricolor...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 18:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2021 às 18:49
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Um rosto conhecido está de volta ao Fluminense. O lateral-esquerdo Marlon se apresentou ao clube na última terça-feira, no CT Carlos Castilho e foi incorporado ao elenco. Essa informação, inclusive, já havia sido antecipada pelo LANCE! no início do mês.
> Veja a tabela do Brasileirão
Atualmente para a lateral-esquerda, o Fluminense tem o titular Egídio, além de Danilo Barcelos como reserva imediato. O jovem Jefté, joia da base, vem treinando com o elenco principal e sendo observado por Roger Machado, apesar de não ter tido oportunidades. Outro jogador para a posição que retornou recentemente foi Mascarenhas, que está treinando com o Sub-23.

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