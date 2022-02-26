Com 'freio' por reforços, Paulo Sousa vê opções caseiras do Flamengo crescerem em posições prioritárias

Diante da possível penhora na Justiça de R$ 127 milhões, referentes a um processo do Banco Central, o Flamengo se viu obrigado a parar a busca por reforços. Assim, o volante e o atacante que o clube estava atrás - inclusive na Europa - não devem chegar ao Ninho do Urubu neste momento. Para Paulo Sousa, a boa notícia fica por conta do desenvolvimento de nomes formados pelo clube e justamente nestas posições em 2022: João Gomes e Lázaro.Os dois garotos do Ninho estão entre os cinco atletas com mais minutos em campo em 2022: João Gomes soma 401 minutos em sete partidas (sendo quatro como titular) e Lázaro já disputou 346 minutos em seis jogos (quatro como titular). Mais do que as presenças, os dois vêm desempenhando bem desde a chegada de Paulo Sousa. O volante lidera o time em desarmes, no Estadual, enquanto o atacante é o líder em assistências, junto com Vitinho.Além dos 18 desarmes, João Gomes tem mostrado capacidade de contribuir na construção do jogo, com bons avanços no meio de campo. Neste momento, a indicação de Paulo Sousa é de que o cria do Ninho "roubou" a vaga de Andreas Pereira, por quem o Flamengo tem acordo com o Manchester United por R$ 63 milhões. O clube também tem interesse em Thiago Mendes, do Lyon (FRA). Já Lázaro, com a adoção do esquema com alas, tem se firmado como opção pelo lado esquerdo, revezando como titular com Everton Ribeiro, escolhido pelo treinador nas principais partidas. O jovem atacante, que falou sobre a adaptação ao sistema de jogo de Paulo Sousa, já marcou dois gols e deu três passes decisivos em 2022, sendo um na Supercopa e outro contra o Botafogo.Desde a saída de Michael, o Flamengo acertou a chegada de Marinho, que joga pela direita, e tenta reforçar o lado esquerdo. O clube abriu conversas com o Benfica por Everton Cebolinha, mas o alto valor pedido pelos portugueses inviabilizaram a negociação. A diretoria também tem conversas pela chegada do atacante Diego Rossi, que deve assinar contrato com o Fenerbahçe (TUR).